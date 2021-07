De ce nu poate prinde Deian Sorescu un transfer de top: ”Are 24 de ani, e un pic târziu”

Deși mai nimeni nu le dădea vreo șansă, , scor 3-2, printr-un hattrick realizat chiar de Sorescu.

La finalul întâlnirii, antrenorul italian Dario Bonetti pentru efortul depus și a dedicat victoria fanilor.

Florin Manea nu-l vede pe Deian Sorescu transferat într-un campionat important

În ultima perioadă s-a vehiculat tot mai mult varianta ca Deian Sorescu să fie transferat de la Dinamo, însă în cele din urmă jucătorul a rămas sub comanda lui Dario Bonetti și a fost căpitanul echipei la întâlnirea cu FC Voluntari.

”Sorescu e un băiat OK în ultima perioadă. Am avut discuții cu el acum vreun an. I-am dat niște sfaturi, i-am zis să mă sune dacă are nevoie. Ne salutăm, suntem prieteni, dar e alegerea fiecăruia cu cine vrea să meargă.

Are 24 de ani (n.r – Sorescu împlinește 24 de ani pe 29 august). Pentru ce vreau eu, Anglia, Spania, e un pic târziu. Poate prinde o Belgie, o Italie”, a declarat agentul Florin Manea la .

Panduru nu înțelege de ce FCSB nu l-a luat pe Sorescu

Faptul că Deian Sorescu este în continuare la Dinamo reprezintă o enigmă pentru fostul internațional Basarab Panduru, acesta neînțelegând de ce niciun club important din Liga 1 nu l-a achiziționat până acum.

”A fost pus la vânzare la un milion, am înţeles că acum cer 500 de mii. Mă mir că nu există nicio echipă din România să-l cumpere pe 4-500 de mii de euro. Pentru mine este un mare semn de întrebare.

Este un jucător prea ieftin, pentru ce poate băiatul ăsta. CFR, FCSB nu au nevoie de Sorescu? Sepsi nu are nevoie? Dacă vrei să te baţi la titlu dai. Sau poate că pentru România nu mai e preţul ăsta”, a spus Panduru la .

Sorescu vrea să rămână la Dinamo

Cel mai bun jucător al ”câinilor” la partida cu FC Voluntari a fost Deian Sorescu, autor al celor trei goluri care au adus victoria. După meci, el a vorbit despre victorie, despre de dinaintea partidei, dar și despre problemele financiare cu care se confruntă clubul din ”Ștefan cel Mare”.

Eroul partidei cu FC Voluntari s-a eschivat când a venit vorba despre , dar a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă clubul. Deși situația este una delicată, el spunea că vrea să-și ducă la bun sfârșit contractul pe care îl are cu gruparea alb-roșie.

Dacă Deian Sorescu a declarat că își dorește să continue la Dinamo până la expirarea contractului, nu același lucru se poate spune despre alți doi jucători de bază, Paul Anton și Steliano Filip, care și-au depus memorii și așteaptă rezolvarea problemelor.