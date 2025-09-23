De ce nu s-a bucurat Bîrligea, „noul Lăcătuș”, când a dat gol la Botoșani? Dezvăluiri din vestiarul FCSB. Exclusiv

FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă la Botoșani, iar după rezultatul negativ. Analiștii FANATIK au discutat despre atitudinea atacantului de după golul marcat împotriva moldovenilor.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri din vestiarul lui FCSB după reacția lui Bîrligea de la Botoșani

Pe rând, Florin Gardoș, Adrian Ilie și Eugen Trică au analizat motivul pentru care împotriva celor de la Botoșani. Analiștii din platoul FANATIK SUPERLIGA au fost pe aceeași lungime de undă și s-au completat, mizând pe faptul că echipa este afectată de hotărârile luate de Gigi Becali.

„Cred că ce se întâmplă la FCSB vis a vis de meciurile proaste, care a afectat încrederea echipei, cumulat cu cu ce se întâmplă legat de patron și deciziile astea, afectează pe toată lumea, nu doar pe Bîrligea.

ADVERTISEMENT

El a fost afectat 100% că a jucat în dreapta, de aia nu s-a bucurat și nici horă nu au mai făcut. Eu îmi imaginez în vestiar când pun echipa reacții de genul ‘Iar facem experimente?’.

A fost dezamăgit că a jucat pe dreapta și de aia nu s-a bucurat nici la gol. O mare parte din vestiar a fost afectată. Mă gândesc că atunci când Nea Gigi dă echipa înainte, tu ca adversar ai timp să te pregătești. Nu poți să surprinzi echipa adversă, pentru că știe tot ce faci”, a fost analiza făcută de Florin Gardoș.

ADVERTISEMENT

Cine trebuia să joace ca extremă la FCSB

„Bîrligea s-a antrenat acolo până la acest meci și e clar că nu îi place acolo. De la antrenament a plecat poziția și nu i-a plăcut cu siguranță. O zice și el ‘Ce se întâmplă, sunt golgheterul echipei și joc extremă dreapta’. Thiam juca extremă stângă la U Cluj, trebuia să îl lase pe el în bandă”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, cauza problemelor de la FCSB

„La FCSB e o nebuloasă. Nu mai știi ce se întâmplă. Jucătorii sunt afectați, Bîrligea nu se mai bucură, Olaru îi comentează lui Charalambous, Crețu a zis că nici antrenorul nu are explicații.

FCSB trebuia să se întărească mai bine, pentru că celelalte echipe din campionat au făcut transferuri bune și se vede acest lucru. FCSB e de nerecunoscut. Pe domnul Becali l-au interesat mai mult banii din Europa. Nu poți să fii cel mai bun peste tot. E și o chestie de antrenor. Nu sunt fericiți”, a declarat Eugen Trică.

ADVERTISEMENT