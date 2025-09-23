Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce nu s-a bucurat Bîrligea, „noul Lăcătuș”, când a dat gol la Botoșani? Dezvăluiri din vestiarul FCSB. Exclusiv

Analiștii FANATIK au discutat despre motivul posibil din cauza căruia Daniel Bîrligea nu s-a bucurat la meciul cu Botoșani. Ce au spus acesșita despre atacantul de la FCSB.
Sebastian Coleasa
23.09.2025 | 08:45
De ce nu sa bucurat Birligea noul Lacatus cand a dat gol la Botosani Dezvaluiri din vestiarul FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Bîrligea și Dennis Politic la meciul FC Botoșani - FCSB 3-1. Sursa Foto: Sport Pictures

FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă la Botoșani, iar Daniel Bîrligea a fost în centrul atenției după rezultatul negativ. Analiștii FANATIK au discutat despre atitudinea atacantului de după golul marcat împotriva moldovenilor.

Dezvăluiri din vestiarul lui FCSB după reacția lui Bîrligea de la Botoșani

Pe rând, Florin Gardoș, Adrian Ilie și Eugen Trică au analizat motivul pentru care Daniel Bîrligea nu s-a bucurat la golul marcat împotriva celor de la Botoșani. Analiștii din platoul FANATIK SUPERLIGA au fost pe aceeași lungime de undă și s-au completat, mizând pe faptul că echipa este afectată de hotărârile luate de Gigi Becali.

„Cred că ce se întâmplă la FCSB vis a vis de meciurile proaste, care a afectat încrederea echipei, cumulat cu cu ce se întâmplă legat de patron și deciziile astea, afectează pe toată lumea, nu doar pe Bîrligea.

El a fost afectat 100% că a jucat în dreapta, de aia nu s-a bucurat și nici horă nu au mai făcut. Eu îmi imaginez în vestiar când pun echipa reacții de genul ‘Iar facem experimente?’.

A fost dezamăgit că a jucat pe dreapta și de aia nu s-a bucurat nici la gol. O mare parte din vestiar a fost afectată. Mă gândesc că atunci când Nea Gigi dă echipa înainte, tu ca adversar ai timp să te pregătești. Nu poți să surprinzi echipa adversă, pentru că știe tot ce faci”, a fost analiza făcută de Florin Gardoș.

Cine trebuia să joace ca extremă la FCSB

„Bîrligea s-a antrenat acolo până la acest meci și e clar că nu îi place acolo. De la antrenament a plecat poziția și nu i-a plăcut cu siguranță. O zice și el ‘Ce se întâmplă, sunt golgheterul echipei și joc extremă dreapta’. Thiam juca extremă stângă la U Cluj, trebuia să îl lase pe el în bandă”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, cauza problemelor de la FCSB

„La FCSB e o nebuloasă. Nu mai știi ce se întâmplă. Jucătorii sunt afectați, Bîrligea nu se mai bucură, Olaru îi comentează lui Charalambous, Crețu a zis că nici antrenorul nu are explicații.

FCSB trebuia să se întărească mai bine, pentru că celelalte echipe din campionat au făcut transferuri bune și se vede acest lucru. FCSB e de nerecunoscut. Pe domnul Becali l-au interesat mai mult banii din Europa. Nu poți să fii cel mai bun peste tot. E și o chestie de antrenor. Nu sunt fericiți”, a declarat Eugen Trică.

Analiștii FANATIK l-au analizat pe Daniel Bîrligea după golul cu Botoșani

