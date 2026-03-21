De ce nu s-a bucurat Daniel Pancu la gol în CFR – Rapid? „I-am antrenat în cele mai proaste condiții din istorie. Când a venit belșugul, nu a mai fost loc”. Exclusiv

Daniel Pancu a învins din nou Rapidul din postura de antrenor al lui CFR Cluj. Gruparea din Gruia s-a impus cu 1-0 împotriva giuleștenilor, dar tehnicianul nu a sărbătorit cu mult entuziasm reușita lui Meriton Korenica, din respect pentru echipa la care a scris istorie, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a vorbit despre acest aspect, dar și despre o posibilă revenire pe banca Rapidului.

De ce nu s-a bucurat Daniel Pancu la gol în CFR – Rapid

Daniel Pancu nu s-a bucurat excesiv la reușita lui Meriton Korenica din partida CFR Cluj – Rapid 1-0, iar tehnicianul a recunoscut că și-a propus acest lucru după precedentul meci dintre cele două formații. „(n.r. ți-ai impus să nu fie reacții de exuberanță din respect pentru Rapid?) Da, mi-am impus, pentru că sunt oameni care nu înțeleg că sunt în altă parte acum. Istoria nu poate fi ștearsă niciodată, nu mai e nevoie să spun ce reprezintă Rapidul pentru mine sau eu pentru Rapid.

Am înțeles că au fost unii deranjați că am intrat în teren la victoria din sezonul regulat și atunci am spus: ‘de câte ori voi juca împotriva Rapidului, mă voi bucura limitat’. Cu toate că am tot dreptul să mă bucur cum vreau eu la golurile echipei mele”, a afirmat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA. .

Daniel Pancu a vorbit despre revenirea pe banca Rapidului. Ce relație are tehnicianul cu Dan Șucu

Daniel Pancu a vorbit despre dorința sa de a antrena din nou Rapidul, iar tehnicianul a dezvăluit și că a discutat de doar două ori cu Dan Șucu, în perioada în care activa ca selecționer al naționalei U21. „(n.r. nu se știe când vei ajunge iar la Rapid) Cu siguranță. Eu mi-am dorit de mai de mult să ajung la Rapid, dar poate că în viitor se va întâmpla acest lucru, sunt șanse. Am ieșit tot timpul al doilea la alegerile lor, dar nu am cum să comentez. Am antrenat Rapidul în niște condiții… cele mai proaste din istorie, eu sunt convins de acest lucru.

Când s-au schimbat vremurile și a venit belșugul și au venit condițiile de top, de Champions League, normal că n-am mai avut loc pe acolo, dar nu se știe niciodată pe viitor. Nu am nicio relație cu domnul Șucu, ne-am văzut de două ori. Am vorbit de două ori, o dată cred că m-a întrebat de Vulturar înainte să îl transfere, și o dată de Grameni. (n.r. nu țineți legătura) Nu, nu”, a afirmat antrenorul celor de la CFR Cluj în exclusivitate pentru FANATIK. .

În ce perioadă s-a aflat Daniel Pancu pe banca Rapidului

Daniel Pancu a activat pentru prima dată în staff-ul tehnic al Rapidului în sezonul 2017-2018, ultimul al său ca fotbalist. Apoi, în octombrie 2018 a preluat postul de antrenor principal, iar în primul său sezon giuleștenii au promovat în Liga 2. Mandatul său s-a încheiat în martie 2020, tehnicianul fiind demis într-un moment în care echipa ataca promovarea în prima divizie. Rapid avea să încheie play-off-ul acelui sezon pe locul 6, promovarea în Superligă fiind asigurată în următoarea stagiune, 2020-2021.