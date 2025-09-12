Sport

De ce nu s-a căsătorit Kylian Mbappe până acum. Fotbalistul a explicat de ce a preferat să rămână burlac

Motivul pentru care Kylian Mbappe a refuzat să se căsătorească până la vârsta de 26 de ani. De ce a preferat, de fapt, să amâne acest pas.
Claudia Şoiogea
12.09.2025 | 12:30
De ce nu sa casatorit Kylian Mbappe pana acum Fotbalistul a explicat de ce a preferat sa ramana burlac
De ce nu s-a căsătorit Kylian Mbappe. Sursa foto: Hepta

Kylian Mbappe este unul dintre cei mai de succes fotbaliști, dar și unul dintre cei mai râvniți burlaci. Starul este destul de discret atunci când vine vorba de viața sa personală. Chiar dacă a încercat să își țină relațiile departe de ochii publicului, unele dintre ele au ieșit la iveală. Totuși, aspirantele la inima lui Mbappe trebuie să știe că aceasta nu are de gând să se căsătorească prea curând.

De ce a ales Kylian Mbappe să nu se căsătorească

Kylian Mbappe și-a surprins fanii cu cel mai recent interviu al său. Atacantul de la Real Madrid este vedeta de pe coperta cotidianului L’Equipe, iar de data asta, a decis să abordeze un subiect pe care multă vreme l-a evitat. Și anume, viața sa amoroasă.

Toată lumea știe că Mbappe nu duce deloc lipsă de admiratoare. Până acum, starul a avut câteva relații, însă a preferat să le țină departe de ochii curioșilor. Totuși, dacă aruncăm o privire la colegii săi de breaslă, observăm că majoritatea sunt deja la casa lor. Nu același lucru se poate spune și despre Kylian Mbappe.

Până la vârsta de 26 de ani, atacantul de la Real Madrid nu a avut niciun gând de însurătoare. Nu pentru că nu ar fi avut cu cine, însă se pare că pentru el nu a fost o prioritate căsătoria. Mbappe a recunoscut că a pus pe primul loc cariera, iar pasiunea pentru fotbal și dorința de a face performanță îi ocupă tot timpul.

„Fiecare își construiește viața diferit. Eu am făcut-o gândindu-mă că fotbalul este toată viața mea și am vrut să profit la maximum de cariera mea. Poate greșesc sau poate am dreptate. Doar viitorul îmi va spune, sau Dumnezeu, la timpul potrivit. Când alegi tu, rezultatul este ușor de acceptat.”, a spus Mbappe.

Starul de la Real Madrid nu are o iubită

Momentan, Kylian Mbappe nu doar că nu se gândește la căsătorie, însă nu are nici iubită. Mama fotbalistului, Fayza Lazari, a fost cea care l-a dat de gol pe fiul ei și spus că nu are pe nimeni. Ba mai mult, mama lui Mbappe a recunoscut că este destul de complicat ca cineva să fie iubita fiului său, date fiind programul, dar și pretențiile pe care le are fotbalistul.

„L-am întrebat recent dacă are o iubită. El a răspuns: ‘Vezi vreo iubită în toată această harababură?’. Este complicat să fii iubita lui Kylian Mbappe, cu tot ce implică asta. A mai avut câteva și nu este ușor pentru niciunul dintre ei.”, a spus mama lui Kylian Mbappe.

Claudia Şoiogea
