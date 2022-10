De ce nu s-a impus încă David Miculescu la FCSB: ”Trebuie să producă, altfel nu joacă”

Fotbalistul de 21 de ani a fost , anunțat în exclusivitate de FANATIK, Gigi Becali plătind 1,7 milioane de euro pentru aducerea sa de la UTA Arad.

Andrei Cordea, marea problemă a lui David Miculescu la FCSB

În ciuda sumei uriașe de transfer, David Miculescu nu a reușit să-și câștige un loc de titular la FCSB, iar antrenorul formației UTA Arad, Ilie Poenaru, consideră că jucătorul trebuie să-și pună în valoare calitățile dacă vrea să reușească.

ADVERTISEMENT

”Trecerea nu a fost ușoară. Este un jucător care se va impune la FCSB, sunt sigur, dar acolo e concurență. La Arad nu a avut concurență. Acum se luptă cu Cordea, un jucător care face diferența meci de meci.

Trebuie să muncească și să conștientizeze că la FCSB e altceva. El trebuie să producă, altfel nu joacă”, a declarat Ilie Poenaru, conform Pro Arena.

ADVERTISEMENT

Miculescu a marcat patru goluri în tricoul vicecampioanei României, însă evoluțiile sale nu sunt cele scontate. Cu toate aceastea, finanțatorul Gigi și așteaptă o creștere spectaculoasă a acestuia.

Șanse minime pentru Keșeru să mai prindă minute

Tehnicianul Ilie Poenaru l-a folosit foarte puțin în acest sezon la UTA pe atacantul Claudiu Keșeru, adus în vară după ce și-a încheiat înțelegerea cu FCSB, și a explicat că acest lucru se datorează faptului că jucătorul nu se pliază pe stilul de joc pe care îl impune la Arad.

ADVERTISEMENT

”Am avut discuţii cu el la început, ne-am propus ceva atunci. Am vrut să aduc jucători care să îl pună în valoare, să nu mai depună efort şi să îl aduc la forma de dinainte, dar nu am reuşit să transferăm acei jucători şi a trebuit să schimb stilul de joc. Voiam să am la UTA o echipă de posesie, o echipă care să joace un fotbal bun şi să atace mereu.

El nu se regăseşte în stilul de joc pe care eu îl vreau şi îl impun. Jucătorii din atac aleargă foarte mult, sunt agresivi, iar el nu poate să facă asta. La mine dacă un jucător nu poate să facă ceea ce eu antrenez se simte.

ADVERTISEMENT

Până nu ajungem la nivelul dorit şi până nu strângem puncte, nu ştiu… Vedeţi cum arată echipa, cei care joacă o fac foarte bine. În perioada următoare o să mă bazez pe jucătorii care dau randament”, a spus Poenaru.