De ce nu s-a înscris Ovidiu Komornyik niciodată la Eurovision și ce spune despre WRS: “Mi s-a făcut părul arici”

Ovidiu Komornyik a lăudat prestația lui WRS, reprezentantul nostru la concursul Eurovision 2022 de la Torino. Artistul a criticat poziția EBU legată de descalificarea celor 6 țări, printre care și România. Este de părere că WRS s-a prezentat foarte bine și a explicat de ce nu s-a înscris niciodată la Selecția Națională a competiției Eurovision.

Ovidiu Komornyik, revoltat după Eurovision și scandalul voturilor anulate

Ovidiu Komornyik a urmărit finala internațională a concursului Eurovision din acest an, de la Torino. Cantautorul s-a arătat revoltat de ceea ce i s-a întâmplat în finală, țării noastre, cu voturile și a criticat atitudinea celor de la EBU (organizatorii competiției -n.r.). Artistul este de părere că acest lucru a fost cu putință, tocmai ca România și Moldova să nu își dea puncte între ele, un lucru de altfel obișnuit la Eurovision.

”A fost show, a fost exact ce trebuie acolo la reprezentantul nostru. M-am uitat și nu mi-a venit să cred ne-au scos… 6 țări au fost scoase din concurs ca să nu votăm cu Moldova, care a avut o piesă în trend, de mare show. Ai văzut și reacția publicului.

În rest, că votăm noi între noi, și ei între ei, nu era ceva nou. Dar nu poți să ne elimini, că practic, asta s-a întâmplat!”, a declarat, pentru FANATIK,

A lăutat prestația lui WRS: “Mi s-a făcut făcut părul arici”

Artistul Ovidiu Komornyik a lăutat prestația lui Andrei Ionuț Ursu, alias WRS, cel care a readus România pe scena din finală, la ediția din acest an a celebrei competiții. În opinia lui Ovidiu Komornyik, WRS s-a prezentat foarte bine. Iar faptul că el este și un bun dansator l-a ajutat enorm să se desfășoare cât mai bine pe scena de la Torino.

”Al nostru a avut imaginea ok, a intrat în finală. Piesa este frumoasă, am avut show. Din câte știu, pentru prima dată România a avut un show cu dansatori profesioniști. A dansat super ok, nu a falsat. A fost în priză directă. Bine, poate sunt și puțin subiectiv, pentru că este vorba de România, dar s-a prezentat foarte bine.

Au intrat în finală piese ciudate, iar cele care mi-au plăcut mie, nici măcar nu au ajuns în concursul de sâmbătă. Spre exemplu Vladana din Muntegeru, care mi-a plăcut foarte mult, așa că… Ce să mai spun de Germania, care nu a luat niciun punct. Am gusturi ciudate. Mi-a plăcut pentru prima dată Germania”, a declarat Ovidiu Komornyik, pentru FANATIK.

De ce nu s-a înscris niciodată la Eurovision

Ovidiu Komornyik nu a participat niciodată la Selecția Națională Eurovision, pentru că nu a simțit că este cazul să se înscrie în acest concurs. Spune că piesele pe care le scrie nu sunt în trend pentru Eurovision.

Interpretul susține că România ar fi ocupat un loc mai bun în clasament, dacă EBU nu ar fi descalificat România și celelalte țări care ar fi dat voturi și reprezentantului nostru, WRS.

”Nu, nu scriu piese de Eurovision, nu se mai poartă sentimentalismele, se poartă… ai văzut ce! Sunt texte diferite față de ceea ce simt eu. Probabil generația aceasta este construită altfel. Lumea se schimbă și poate noi ne adaptăm mai greu. Cine știe…

Dar anul acesta mi-a plăcut mult reprezentantul României. Ai văzut și reacția sălii. Mi s-a făcut făcut părul arici. Dacă nu era problema cu voturile, sigur urca pe o poziție mai bună, măcar pe 10, 11 sau 12. Oricum, anul acesta, România a avut o performanță bună: ne-am calificat în finală, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult timp”, susține solistul și compozitorul Ovidiu Komornyik.

”Artiștii își plâng jalea, dar nu e de Eurovision, nu e un hit”

În ceea ce privește voturile anulate, Ovidiu Komornyik este de părere că EBU a dat dovadă de lipsă de profesionalism. Compozitorul mai spune că piesa câștigătoare, care a ieșit pe locul 1 la ediția din acest an, cea a Ucrainei, Stefania, a celor de la Kalush Orchestra, nu este un hit.

”Oricum, foarte urât ceea ce s-a întâmplat. Foarte urât s-a comportat EBU cu cele șase țări și văd că nu se ia nicio măsură. Piesa Ucrainei nu era de Eurovision. Artiștii își plâng jalea, dar nu e de Eurovision, nu e un hit.

Bine, se știe că, de obicei, primele două sau trei piese nu erau de Eurovision. Prima piesă, cea care ajunge pe locul 1, rar se întâmplă să fie hit”, a mai declarat Ovidiu Komornyik.

A cântat cu Angela Similea

Ovidiu Komornyik este un cântăreț, compozitor și textier de muzică ușoară român. În 1990 a participat la Festivalul de la Mamaia, iar un an mai târziu a fost laureat cu premiul I al Festivalului Internațional București și a obținut Premiul II la secțiunea interpretare în cadrul Festivalului de la Mamaia.

A scris piese atât pentru el, dar și pentru numeroși artiști, precum: Marcel Pavel sau Angela Similea, El este autorul celebrei melodii ”Frumoasa mea”, un șlagăr lansat în urmă cu peste 20 de ani de Marcel Pavel.