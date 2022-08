De ce nu s-a mutat niciodată Veta Biriș la oraș. Motivul real pentru care locuiește la țară de zeci de ani

Mătușa actorului Silviu Biriș a dezvăluit de ce nu s-a mutat niciodată la oraș. Motivul real pentru care locuiește la țară de zeci de ani a fost scos la iveală recent, în cadrul unei emisiuni din mediul virtual.

Veta Biriș, îndrăgostită de meleagurile natale. De ce nu a plecat de la sat deloc

Veta Biriș este o interpretă cunoscută din Ardeal. S-a născut în județul Alba și mărturisește că nu a uitat niciodată de unde a plecat chiar dacă în prezent este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară.

Acesta este motivul pentru care vedeta nu a plecat din localitate și nu și-a dorit să locuiască la oraș. este foarte apropiată de comunitatea din care face parte, unde oamenii se ajută unul pe celălalt.

„Sunt bucuroasă că am rămas acolo, la sat, pentru că am rămas mai aproape de rădăcina cântecului popular. Dacă sătenii mei știau un cântec, veneau imediat și mi-l spuneau.

De când am început să cânt, în 1967, am rămas omul de la țară. Dacă am ales să stau în continuare acolo, consătenii mei se bucură și suferă odată cu mine. În comunitatea asta de la țară oamenii se ajută între ei.

Nu am uitat de unde am plecat. Am avut privilegiul de a face cunoscut tot ce are mai frumos Valea Târnavei”, a mărturisit Veta Biriș în podcast-ul moderat de Andreea Bogdan pe .

Veta Biriș, pe scena muzicală din adolescență

Veta Biriș a venit pe lume în urmă cu aproape 73 de ani. își serbează ziua de naștere pe 11 august, fiind născută în satul Veseuș din județul Alba. Ulterior, s-a stabilit într-un alt sat component al comunei, iar faima și-a căpătat-o prin Fetele de la Căpâlna.

Cântăreața de muzică populară a cunoscut celebritatea pe când avea numai vârsta de 17 ani. Vedeta a cucerit inimile ascultătorilor cu melodiile sale legate de istorie, neam, devotament și mai ales, dragoste de țară.

Melodia care i-a adus celebritatea este Cântecul Iancului, de-a lungul carierei sale lansând numeroase piese. În plus, a primit distincția Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria D – Arta Spectacolului.