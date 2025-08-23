Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce nu s-a privatizat CSA Steaua! Gigi Nețoiu, dezvăluiri incendiare: „Se putea face! Nu a vrut ministrul Tîlvăr”

Gigi Nețoiu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, de ce nu s-a privatizat CSA Steaua. Ce ministru s-a opus acestei mutări.
Iulian Stoica
23.08.2025 | 07:30
De ce nu sa privatizat CSA Steaua Gigi Netoiu dezvaluiri incendiare Se putea face Nu a vrut ministrul Tilvar
Gigi Nețoiu, dezvăluiri despre faptul că Steaua s-a privatizat. Sursă foto: Colaj Fanatik

Gigi Nețoiu a fost invitatul lui Horia Ivanovici în ediția specială de FANATIK SUPERLIGA. Printre subiectele abordate, omul de afaceri a ținut precizeze care este adevărata Steaua, continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

De ce nu s-a privatizat CSA Steaua! Gigi Nețoiu, dezvăluiri incendiare

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Nețoiu a mărturisit că, după părerea sa, adevărata Steaua este cea din Liga a 2-a, ci nu FCSB. Omul de afaceri consideră că oamenii cu putere de decizie din club nu doresc ca echipa sa să privatizeze, el lovindu-se de refuzul ministrului Tîlvăr când era vorba ca FC Voluntari să fuzioneze cu formația din eșalonul secund.

„La Craiova e aceeași situație cum e la Steaua. Palmaresul e într-o parte și marca în altă parte. (n.r. – Care e Steaua adevărată?) Steaua adevărată e CSA-ul, nu FCSB-ul. De unde să fie FCSB-ul? Drept dovadă, palmaresul a rămas la CSA Steaua.

(n.r. – E adevărat că ați avut discuții de fuziune când erai la Voluntari?) Nu puteam să facem fuziunea, nu mergea lucrul acesta. Steaua e Steaua… Legea nu mai permite fuziunea, nu am avut discuții. 

„Cer intenționat 50 de milioane, ca să nu vină nimeni”

Vă spun altădată ce a fost, nu vă spun acum. Lucrurile au avut o altă formă, se putea face ceva. Nu s-a făcut pentru că nu a vrut domnul ministru Tîlvăr… El nu a vrut, nu a vrut să facă o societate comercială.

Nu știu de ce nu s-a putut, să îl întrebați pe domnul Tîlvăr, că el nu a vrut. Toată situația a fost anul acesta, în aprilie. Ministerul trebuie să ia decizia, să știe dacă își permite să cheltuie bani. E un non-sens, adică eu țin echipa și nu am dreptul să promovez. Câștigă cine vrea cu Steaua… Dacă tu nu promovezi, spectatorii nu vin, cum îți justifici banii? Arunci banii pe fereastră?

Spun așa, ca idee, dacă nu se auto-susține echipa, desființeaz-o! Dacă vrei să promoveze, trebuie să o faci societate comercială. Cer pe palmares 50 de milioane de euro, dar care palmares? Stadionul nu e al vostru, jucătorii, dacă îi vinzi, nu scoți decât câteva sute de mii de euro. Pe ce ceri 30 de milioane de euro? Ceri intenționat suma asta ca să nu vină nimeni!”, a declarat Gigi Nețoiu.

Gigi Nețoiu știe cine este adevărata Steaua

