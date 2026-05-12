De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de suporteri”

CE TREBUIE SĂ ȘTII De ce finala Cupei României nu se joacă în Ghencea

ADVERTISEMENT

dintre U Craiova și U Cluj. FRF a decis să organizeze meciul la Sibiu, deși o variantă mult mai bună ar fi fost stadionul „Steaua”. De ce nu a fost aleasă, totuși, varianta Ghencea.

De ce finala Cupei României nu se joacă în Ghencea

U Craiova și U Cluj sunt adversare în finala Cupei României, sezonul 2025-2026. pe o arenă care are o capacitate de 14.200 de locuri. „Un meci deschis, cu două echipe bune, care joacă fotbal. Păcat de acești suporteri minunați, pe care îi au și cei de la Cluj și de la Craiova. Acum e foarte greu să ai ceva asigurat ca să joci pe un stadion mai mare.

ADVERTISEMENT

E foarte greu de făcut. Mi-ar fi plăcut să existe și o a doua variantă în cazul în care se întâlnesc două echipe de tradiție. Cred că și pe Arena Națională dacă se juca, stadionul s-ar fi umplut. Pe Ghencea ar fi fost cea mai bună soluție”, a declarat Marian Aliuță, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

„Nu se putea juca acolo. E un eveniment pe Arena Națională cu Metallica, cu foarte multă jandarmerie și are efectiv să asigure paza”, a explicat Marius Mitran.

ADVERTISEMENT

Meciul dintre U Craiova și U Cluj, finala Cupei României, se va juca pe stadionul din Sibiu, miercuri, 13 mai, de la ora 20:00. „Ei s-au gândit la costuri, dar ar trebui pe viitor să se gândească. Până la urmă oricine ar juca e o finală. Ar trebui să se joace pe un stadion mai mare. Sunt două echipe bune, care au jucat un fotbal bun anul ăsta și am fi văzut un spectacol total, mai ales că fără spectatori e foarte greu”, a adăugat Aliuță.

ADVERTISEMENT