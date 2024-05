De ce nu s-a văzut Gigi Becali cu Jose Mourinho la București: „Se știu foarte bine”

la meciul de adio al Generației de Aur. Totuși, lusitanul nu s-a întâlnit cu unul dintre bunii săi prieteni români, Gigi Becali.

Jose Mourinho nu s-a întâlnit la București cu prietenul Gigi Becali. Care este motivul

„Aș fi vrut să îl duc la vără-miu, pentru că sunt prieteni, se cunosc bine, dar cred că Gigi e prins cu ale lui, încât nu știu dacă ar fi avut timp”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

În vârstă de 61 de ani, Jose Mourinho este unul dintre cei mai decorați antrenori din fotbalul mondial. A câștigat trofee europene cu aproape toate echipele pe care le-a pregătit: FC Porto, Inter, Manchester United și AS Roma. Excepție fac Chelsea, Real Madrid și Tottenham, cu care are însă numeroase titluri interne.

Peripeții cu avionul de întoarcere pentru „The Special One”

Jose Mourinho este unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Giovanni Becali. Lusitanul este liber de contract după despărțirea de AS Roma. „E un tată extraordinar, un soț extraordinar, are o fetiță de 28 de ani care se căsătorește acum în octombrie și s-ar putea să mă duc la nuntă dacă nu am altele.

Cu toate că mi-e greu. Mi-e greu să stau printre toate vedetele care vor fi la nuntă. Eu, un românaș amărât, să mă duc printre ei… Deci fata lui se mărită la Lisabona pe 28 octombrie, cu un bărbat din Anglia, un băiat deștept, dintr-o familie importantă din Anglia.

Băiatul lui e mai tânăr, trăiește în Anglia. Are casă și în Anglia. Le-a lăsat casă copiilor și în Anglia și la Lisabona. Nu mai spun că Mourinho a venit și a plătit aproape tot.

În afara de zborul de întoarcere, de ieri, de care s-a ocupat compania aeriană, cu un bilet București – Amsterdam. Care a întârziat 2 ore și jumătate de la București.

A ajuns săracul la 1 noaptea ora noastră, 11:00 ora Portugaliei. A fost cu peripeții, dar a fost atât de încântat de cum a fost apreciat, de cum l-a aplaudat publicul”, a adăugat fostul agent FIFA.

