Sunt împreună din anul 2016 și au împreună doi copii, dar de ce nu s-au căsătorit Ciprian Marica și Ioana Marcu? Motivul a fost dezvăluit chiar de fostul fotbalist, care are numai cuvinte de laudă pentru frumoasa parteneră de viață.

De ce nu s-au căsătorit Ciprian Marica și Ioana Marcu

Ciprian Marica și iubita sa, Ioana Marcu, formează un cuplu de multă vreme. Au o discretă și preferă să nu vorbească foarte des despre povestea de dragoste pe care o trăiesc, dar mulți vor să știe de ce nu sunt căsătoriți.

Fostul fotbalist a fost cel care a explicat motivul pentru care nu a ajuns până acum la altar. Cu toate acestea, a devenit părinte de două ori alături de frumoasa parteneră de viață pe care o apreciază enorm și o laudă.

Mai exact, fostul sportiv consideră că semnarea actului de la starea civilă nu poate schimba nimic între ei. Așadar, nu pune prea mare preț pe cununia civilă, subliniind că nu a discutat legat de acest subiect cu Ioana Marcu.

„Am ajuns la o vârstă de la care mi-am trasat nişte principii sănătoase şi ştiu ceea ce-mi doresc, în primul rând. Toate vin la momentul potrivit. La noi nu s-a pus problema, nu am avut niciodată discuții pe tema căsătoriei.

Ne e foarte bine așa cum suntem. Nu considerăm că o hârtie ar schimba lucrurile între noi. Dacă ar fi fost vorba despre nemulțumire sau un lucru pe care și l-ar fi dorit, până la urmă nu ar fi fost nicio problemă să o facem.

Nu cred în tipare. Pur și simplu, dacă ești fericit în felul tău, de ce ai schimba lucrurile?”, a dezvăluit Ciprian Marica, într-un interviu acordat în urmă cu mai multă vreme, relatează .

Ciprian Marica, despre Ioana Marcu

Fostul fotbalist, în vârstă de 39 de ani, are numai aprecieri pentru mama copiilor săi. Sunt împreună de când a întâlnit-o prima oară în cabinetul de stomatologie în care făcea practică și sportivul mergea pentru anumite tratamente.

În altă ordine de idei, sportivul consideră că iubita este o femeie foarte sinceră și care știe cum să se pună în valoare. E feminină și are o frumusețe naturală aparte. Are o siluetă trasă prin inel, semn că este adepta mișcării.

„Ea e o fată simplă, care nu încearcă să epateze, o fată cu bun gust, dulce și sinceră. Cel mai important pentru mine la o fe­meie e să fie feminină, e cel mai mare atu. Frumusețea nu e primordială.

Bineînțeles, primul lucru la care te uiți e aspectul fizic, dar apoi descoperi și alte lucruri”, a mai spus despre partenera de viață, Ioana Marcu, mai arată sursa citată mai devreme.

Cum s-au cunoscut Ciprian Marica și Ioana Marcu

În interviul oferit pentru OK Magazine, Ciprian Marica a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Ioana Marcu. Fostul fotbalist a simțit din prima că este atras de frumoasa blondină, chimia dintre ei fiind una specială și extrem de rară.

„Totul s-a petrecut natural între noi. Ioana a terminat anul acesta Facultatea de Medicină şi făcea practică la cabinetul stomatologic unde mergeam eu. Aşa ne-am cunoscut.

Mi s-a părut că are ceva anume şi chiar are acel ceva… Având o anume vârstă, am considerat că trebuie să-i acord timp, să cunoşti omul şi să te alegi cu ceva în urma relaţiei respective.

Nu ştiam cum va fi, dacă va fi de lungă durată sau nu”, a ținut să mai adauge Ciprian Marica.

Cine este iubita lui Ciprian Marica

Iubita lui Ciprian Marica s-a născut în Constanța, dar locuiește de ani buni în București. Ioana Marcu a urmat cursurile Facultății de Medicină, însă a ales să nu profeseze pentru că a devenit mamă. Astfel, s-a ocupat de creșterea copiilor.

Are doi băieți de care este tare mândră. Cei doi parteneri de viață au o relație specială. În altă ordine de idei, blondina este mai mică cu 8 ani decât fostul fotbalist. Tânăra este o prezență discretă și stă departe de lumina reflectoarelor.

„Nu își dorește să fie cunoscută, vrea să își trăiască viața departe de ochii curioșilor și a ziarelor pe cât posibil”, a mai dezvăluit Ciprian Marica în urmă cu ceva timp, pentru revista .