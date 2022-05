De ce nu s-au cununat religios Marcel Pavel și soția lui. De 30 de ani încearcă să o convingă

Marcel Pavel și soția lui, Violeta, fostă balerină la Teatrul Balșoi din Moscova sunt împreună de 30 de ani, dar la Starea Civilă au ajuns în urmă cu 26 de ani.

Marcel Pavel, secretul relației de 30 de ani cu soția lui, Violeta: “Nu m-a furat succesul ca pe alții”

Marcel Pavel sunt căsătoriți de ani de zile și au o familie frumoasă. Interpretul, în vârstă de 62 de ani, spune că și-a dorit întotdeauna să aibă familia unită. La baza relației cu soția sa, Violeta Şmîşleaeva, este încrederea și dragostea pentru familie.

”Suntem împreună din 1992, dar cu acte din anul 1996. Dragostea de familie, încrederea în celălalt, aceasta e rețeta. Așa funcționează o relație de durată. Întotdeauna mi-am dorit ca familia să fie unită. Am respect față de această celulă a societății, care este familia. Nu m-a furat succesul ca pe alții”, a declarat Marcel Pavel, pentru FANATIK.

Marcel Pavel dezvăluie de ce nu s-a căsătorit religios cu soția lui

Totuși, artistul în ciuda celor 30 de ani de relație, care se împlinesc anul acesta. Motivul pentru care Marcel Pavel nu s-a cununat religios cu soția lui, Violeta Șmîșleaeva este faptul că aceasta nu și-a dorit, iar celebrul interpret i-a respectat acesteia, dorința. Cu toate acestea, artistul nu exclude posibilitatea ca în viitor, ei doi să ajungă în fața altarului și să se cunune religios.

”A fost alegerea soției mele să nu facem cununia religioasă, dar este o vorbă, niciodată să nu spui niciodată. De câțiva ani mă tot gândesc la acest lucru. Vom face acest pas atunci când va veni momentul”, a mai declarat Marcel Pavel.

Fetița lor, Iuvenalia, a pășit pe urmele mamei sale și ia lecții de balet. ”Fetița mea face balet, de patru ani, și ia lecții de pian, de doi ani de zile. Vedem ce va fi în viitor. Să mai crească. Abia din clasa a V-a cred că vom știi mai bine ce va face”, a mai spus Marcel Pavel.

“Mama, de acolo de sus, se roagă pentru noi”

nterpretul melodiei ”Frumoasa mea” a revenit pe scenă cu un proiect nou, alături de doi tenori, Vlad Miriță și Iordache Basalic. Astăzi, 20 mai, de la ora 20.00, artiștii au concert în Parcul Lunca Argeșului din Pitești. Cei trei interpreți vor fi acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești.

”Am un proiect frumos alături de prietenii mei de o viață: Vlad Miriță, Iordache Basalic și Andrei Tudor. Am avut până acum 15 evenimente anul acesta, mai am încă 30. Suntem bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Probabil mama, de acolo de sus, se roagă pentru noi. Pe mama am pierdut-o anul trecut în luna august”, mai spune Marcel Pavel. Tot anul trecut a murit și soacra artistului.

Pe scenă, n spectacol, vor urca și băieții lui Marcel Pavel, Richard și Sasha. ”În seara aceasta cei doi fii ai mei Sasha Pavel și Richard Pavel vor cânta pe aceeași scenă alături de mine, Vlad Miriță (tenor), Iordache Basalic (bariton) și Orchestra Filarmonicii din Pitești, dirijor Andrei Tudor, în cadrul unui concert ce va avea loc la Pitești, ora 20:00, în Parcul Lunca Argeșului!”, mai spune artistul.

Cine este Violeta Șmîșleaeva, soția lui Marcel Pavel

Violeta Șmîșleaeva este de origine din Rusia și a fost balerină la Teatrul Balșoi din Moscova. În anul 1992 a venit la București cu baletul. Așa avea să îl cunoască pe Marcel Pavel, artistul cu voce de aur, cum a fost numit.

După patru luni de tatonări au decis să înceapă o relaţie. Violeta s-a întors în Rusia, iar interpretul o suna zilnic să o întrebe dacă se va întoarce în România. În final, Marcel a convins-o să revină în București și de atunci sunt împreună. Părinții Violetei s-au obișnuit greu cu ideea că fata lor s-a mutat în România.

Au împreună trei copii

au împreună trei copii: doi băieți și o minune de fetiță. Băieții sunt mari, iar fata lor a venit pe lume atunci când nu se mai așteptau. Richard are de mic copil auz absolut. Este cel mai mare copil al lor, în vârstă de 26 de ani.

Acesta a absolvit Conservatorul din București, la secția Pedagogie și a terminat inclusiv masterul în domeniu. Sasha are 23 de ani și, după o încercare la ASE, s-a mutat la Administrație în muzică. Până ce a venit pandemia, tânărul și-a încercat norocul în afaceri, a comercializat haine, realizate după ideile lui.

Fetița lor, Iuvenalia Ioana, va împlinit vârsta de 9 ani pe data de 1 iulie. Primul nume îl poartă după numele bunicului din partea mamei sale, Iuvenalie. Pentru că a moștenit și ea veleitățile artistice din familie, puștoaica face balet și pian.