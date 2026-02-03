De ce nu s-au întors Andrei Cordea și Moruțan la FCSB? Gigi Becali a dezvăluit totul despre negocieri

ADVERTISEMENT

Deși au plecat în străinătate de la FCSB, Andrei Cordea și Olimpiu Moruțan au ales CFR Cluj și, respectiv, Rapid în momentul revenii în fotbalul românesc. Adevăratul motiv a fost dezvăluit de Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a explicat de ce nu i-a adus pe Andrei Cordea și Moruțan la FCSB

În ciuda faptului că a vorbit foarte frumos despre Andrei Cordea, Gigi Becali a mărturisit că în perioada pe care jucătorul a petrecut-o la FCSB el l-a impus titular, pentru că antrenorii nu îl prea voiau în primul ”11”.

”FCSB e un club greu. Nu poți să joci oricum la FCSB, trebuie să ai valoarea mare, dar nu numai valoare. Uite, Politic are valoare și nu joacă. La FCSB trebuie să ai și bărbăție, să fii bărbat. Cordea nu ai treabă cu el, e curajos.

Când a fost la noi tot timpul am jucat cu el, îi dădeam șansă, chiar dacă eram împotriva antrenorilor. Nu prea îl voiau, eu îl impuneam titular pentru că îmi plăcea că are viteză, că venea din dreapta, dribla în viteză și dădea la poartă.

După ce a plecat, a doua zi m-a sunat și mi-a zis: ‘Mulțumesc, nea Gigi. Niciodată nu ajungeam eu așa să fac un milion în viața mea. Nici nu visam dacă dumneata nu mă vedeai și nu mă luai de la Clinceni’. Are caracter frumos Cordea. Ai văzut fața lui la declarații? Față de om curat, de om bun”, a declarat Becali, la .

Ce jucător ar readuce Becali la FCSB

Patronul campioanei României nu consideră că jucători ca Andrei Cordea și Olimpiu Moruțan o mai pot ajuta pe FCSB la acest moment și a dezvăluit că singurul pe care l-ar aduce înapoi este Florinel Coman.

”El (n.r. – Cordea) a vrut să vină, dar și-a dat seama că nu mai era dorit la noi. El, da, a dat 11 goluri, dar… Nu mai are rost să vorbim, are un caracter prea frumos. Ce să iau eu? Eu vreau să mă duc în sus, păi ce fac mă duc în jos? Păi mă duc la Moruțan în jos? Mă duc la Cordea în jos? Eu vreau să mă duc în sus. Nu mai vreau să reîncălzesc ciorbele.

Pe Coman îl reîncălzesc că am luat 6 milioane pe el, l-am reîncălzit pe Tănase că am luat 3 milioane pe el. Pe Cordea am luat un milion, pe Moruțan e adevărat că am luat 4,5 milioane, dar… Nu are rost să mai comentăm.

Amândoi sunt băieți cuminți, sunt niște copii minunați și le mulțumesc. După aia că mai fac eu caterincă când vorbim de fotbal, aia e altceva, dar ca și caracter, ca oameni, minunați copii”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Cordea, omul momentului la CFR Cluj

După două sezoane petrecute în fotbalul din Arabia Saudită, atacantul Andrei Cordea a revenit în SuperLiga în vara anului trecut. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment, el .

Jucătorul în vârstă de 26 de ani s-a impus ca o piesă de bază în angrenajul formației din Gruia, reușind în acest sezon de SuperLiga să marcheze 11 goluri și să dea 2 pase decisive în 18 apariții.

Moruțan, decisiv la debutul pentru Rapid

La fel ca și Cordea, nici Olimpiu Moruțan nu s-a întors să joace pentru FCSB. Internaționalul român de 26 de ani a ales să meargă la rivala Rapid, care , așa cum a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Moruțan și-a pus imediat amprenta pe jocul Rapidului și încă de la prima partidă a ieșit în evidență. El , a creat și alte faze, plus că a ratat o ocazie mare de a înscrie.