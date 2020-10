De ce nu se însoară Adrian Enache cu Iuliana Marciuc. Sunt împreună de 25 ani

Adrian Enache (54 de ani) și Iuliana Marciuc (53 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și formează unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă, cunoscându-se în anul 1995. Foarte multă lume se întreabă când vor ajunge în fața altarului, însă vedetele dezvăluie că nu se grăbesc să facă acest pas.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Relația lor a început la scurt timp după ce prezentatoarea de televiziune a divorțat de Remus Posea. Povestea amoroasă dintre solist și vedetă a trecut prin numeroase încercări, dar de fiecare dată au demonstrat că sunt mai uniți împreună.

Recent, partenera sa de viață a lui Adrian Enache a explicat care este motivul pentru care au luat decizia de a renunța la planurile de căsătorie, în ciuda faptului că sunt împreună de aproximativ 25 de ani și sunt părinții unui băiat pe nume David.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care Adrian Enache nu se însoară cu Iuliana Marciuc

„Nu suntem căsătoriți, suntem logodiți de 10 ani, când am împlinit 15 ani de relație. Anul acesta am împlinit 25 și am făcut o mare petrecere.

Nu ne-am gândit să ne căsătorim, însă eu cred că dacă nu a fost atunci, la început, nu știu dacă schimbând regulile jocului cumva nu greșim.

ADVERTISEMENT

Și atunci, dacă greșim, dacă ne e bine așa, de ce să ne căsătorim? Căsătoria cred că e principalul motiv de divorț. Nu vreau să am acest motiv”, a dezvăluit Iuliana Marciuc într-un interviu pentru click.ro.

Frumoasa blondină are numai cuvinte de laudă la adresa fiului ei. Iuliana Marciuc este mândră de David care urmează să joace într-un serial dedicat adolescenților, vedeta încurajându-l în această meserie frumoasă, dar și legat de alte proiecte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cunoscuta prezentatoare a mai precizat că are multă încredere și respect pentru fiul ei și al cântărețului Adrian Enache. Iuliana Marciuc a dezvăluit că băiatul lor este vegetarian încă de la vârsta de 3 ani, așadar nu mănâncă niciun fel de carne.

„Sunt foarte mândră de el, e un copil cuminte. Cred că sunt o mamă înțelegătoare care își respectă copilul, respectul e cel mai important. Am foarte mare încredere în el pentru că și mama mea a avut încredere în mine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși știu că sunt vremuri grele cu tentații foarte mari pentru adolescenți, îl înarmez cu încrederea mea și cu protecția lui Dumnezeu”, a completat iubita lui Adrian Enache, mai arată sursa menționată.