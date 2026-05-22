De ce nu se poate juca Supercupa României, U Craiova – U Cluj, pe 11 iulie, data fixată de FRF! Detaliul de care nu a ţinut cont Comitetul Executiv

Universitatea Craiova a făcut eventul, reuşind să treacă de două ori într-o săptămână U Cluj: 0-0 (6-5 după executarea loviturilor de departajare) în finala Cupei României, respectiv 5-0 în meciul decisiv din play-off, care a adus titlul în Bănie după o pauză de 35 de ani. Cele două formaţii vor lupta şi pentru al treilea trofeu, Supercupa României.

De ce nu se poate juca Supercupa României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj în weekendul 11-12 iulie: meciul s-ar disputa între cele două manşe din turul 1 al cupelor europene

Iniţial, meciul care deschide sezonul trebuia să se dispute pe 5 iulie, dar şefii echipelor din SuperLiga au făcut presiuni ca sezonul să înceapă o săptămână mai târziu (weekendul 18-19 iulie, în loc de 11-12 iulie), astfel că Supercupa a fost şi ea decalată cu o săptămână şi ar trebui să se dispute pe 11 sau 12 iulie. Chiar dacă , meciul nu se poate desfăşura la data stabilită iniţial.

Universitatea Craiova şi U Cluj sunt singurele echipe din România care încep în turul 1 preliminar al cupelor europene. , în timp ce U Cluj va juca pe 9 iulie în primul tur preliminar din Europa League. Practic, Supercupa ar trebui să se joace între cele două meciuri din primul tur preliminar pentru ambele. Motivul pentru care nu se poate juca în weekendul 11-12 iulie Supercupa este că U Cluj nu poate juca sâmbătă, pe 11 iulie, Supercupa, pentru că are loc la 48 de ore de la meciul din Europa League. La fel cum nici Craiova nu ar putea să joace duminică pe 12 iulie, dacă returul din Liga Campionilor va avea loc marţi, tot la 48 de ore distanţă.

Programul U Craiova şi U Cluj la început de sezon 2026 – 2027

marţi – miercuri 7-8 iulie Universitatea Craiova manşa tur din turul 1 al Champions League

joi 9 iulie Universitatea Cluj manşa tur din turul 1 al Europa League

sâmbătă 11 iulie meci direct în Supercupa României

marţi – miercuri 14-15 iulie Universitatea Craiova manşa retur din turul 1 al Champions League

joi 16 iulie Universitatea Cluj manşa retur din turul 1 al Europa League

sâmbătă – duminică 18-19 iulie prima etapă din SuperLiga României

Mai mult decât atât, există o regulă prin care echipele participante în cupele europene să nu joace între ele în primele 6 etape, tocmai pentru a evita situaţii de genul acesta în care campioana României, care joacă marţi sau miercuri în Liga Campionilor, să joace cu o altă reprezentantă a României din Europa League sau Conference League, meciuri care se dispută numai joia! Aşadar, acest duel direct din Supercupa României contravine inclusiv regulilor impuse de LPF la tragerea ţintarului. Astfel, singura soluţie viabilă pară să fie cea ca Supercupa României să se joace pe data de 4 iulie, cum a fost stabilit iniţial, sau să fie amânat pentru o dată ulterioară, lucru puţin probabil pentru că începe şi noul sezon din SuperLigă şi programul va fi extrem de condensat.

Diferenţă importantă faţă de Supercupa din anul 2025!

Din punctul de vedere al programului, singura variantă posibilă ar fi ca Supercupa României să se joace duminică, pe 12 iulie, în condiţiile în care Universitatea Craiova va disputa manşa retur din primul tur preliminar al Champions League miercuri. Dar şi această variantă cade pentru că nu se respectă regula impusă de LPF pentru a ajuta echipele din cupele europene şi pentru a evita duelurile directe între formaţiile care joacă în competiţiile continentale, în primele 6 etape. Anul trecut, spre exeemplu, Supercupa României a început pe data de 5 iulie şi s-a jucat între FCSB şi CFR Cluj. Diferenţa mare este că meciul s-a desfăşurat înainte de startul în preliminariile cupelor europene, astfel că nu intra în vigoare nici regula impusă de LPF şi meciurile din campionat ale celor două formaţii care ne-au reprezentat în cupele europene au putut fi stabilite în funcţie de calendarul fiecăreia.

Motivul pentru care cluburile au decis decalarea cu o săptămână a startului SuperLigii

A fost, probabil, şi motivul pentru care FRF s-a opus în primă instanţă deciziilor cluburilor de a decala cu o săptămână startul SuperLigii. În cele din urmă, şi a anunţat că SuperLiga va începe în weekend-ul 18-19 iulie, cu Supercupa pe 11 sau 12 iulie. Motivul pentru care cluburile din SuperLiga au dorit decalarea cu o săptămână a campionatului a fost pauza foarte scurtă pe care ar avea-o jucătorii, mai ales că România va disputa şi două meciuri test în luna iunie: Georgia (2 iunie), respectiv Țara Galilor (6 iunie), Gică Hagi fiind hotărât să mizeze pe mai mulţi fotbalişti din campionatul intern.

