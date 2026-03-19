De ce nu se suportă deloc fanii Craiovei cu cei ai lui Dinamo. Rivalitatea e uriașă

Există foarte multe rivalități tradiționale în fotbalul românesc. Steaua – Dinamo, Steaua – Rapid, Rapid – Dinamo, Rapid – Petrolul, CFR Cluj – U Cluj sau Poli Timișoara – UTA Arad. Una uriașă, Capitală – Provincie, este cea dintre fanii Craiovei și cei ai lui Dinamo. De ce nu se suportă deloc aceștia. Faptele care au dus la această ură.

Anul care a declanșat dușmănia uriașă Craiova – Dinamo

Rivalitatea dintre ”alb-albaștrii” din Bănie și ”câinii roșii” este una dintre cele mai vechi și mai încrâncenate din fotbalul românesc. Nu de puține ori, o veritabilă ură a fost consemnată în aceste dueluri. Sentimentul pare unul care se transferă de la o generație la alta. De foarte mult timp, s-a trecut granița de la o simplă rivalitate sportivă la momente extrem de tensionate. Au și fost incidente, cu fani intrând pe teren, în special în Bănie. Mai multe evenimente au lăsat răni adânci în orgoliul oltenilor.

Aceste întâmplări au făcut ca ura și rivalitatea dintre fanii celor două echipe să atingă culmi uriașe. Dușmănia dintre Craiova și Dinamo are însă ca punct de plecare tocmai sezonul 1972-1973.

”Sunt lucruri care s-au întâmplat într-o istorie tumultuoasă. Dinamo este socotit rivalul de moarte al Craiovei. Lucrurile au început în sezonul 1972-1973. Atunci, oltenii au fost prima oară la un pas să câștige titlul. În ultima etapă de campionat, Dinamo a marcat, cu CFR Cluj, câte goluri a avut nevoie. Dincolo, Craiova a pierdut cu UTA și a ratat titlul. După acel meci, Adrian Păunescu a dat două poze în Flacăra și a scris: ‘Dinamo, campioana ediției 1972-1973’ și ‘Universitatea Craiova, Campioana Unei Mari Iubiri’. Atunci s-a născut această sintagmă”, spune Vochin.

Cum s-au revanșat oltenii peste doar un sezon: titlul a venit în Bănie

Universitatea nu a rămas datoare, iar peste doar un an îi "fură" titlul lui Dinamo. Alb-roșii au repetat istoria din 1973 și s-au impus la scos în ultima rundă. "În sezonul următor, Craiova a reușit, în sfârșit, să ia titlul, tot în dispută cu Dinamo. S-a întâmplat tot în ultima etapă. La fel, Dinamo avea nevoie tot de un scor mare în ultima etapă, pe care l-a realizat. A fost un 7-0 la Pitești cu Argeșul. Doar că Universitatea a jucat la Ploiești și avea nevoie de un punct, pe care l-a obținut. Astfel, în titlurile vremii, în Oltenia, se titra: 'Putea Dinamo să dea și 15 goluri, că tot Craiova lua titlul'", mai spune Andrei Vochin.

De ce nu se suportă fanii celor două echipe: care au fost cele mai memorabile trădări

Foarte mult, în inimile fanilor olteni au contat trădările. Acei jucători care au lăsat tricoul alb-albastru pentru a semna cu rivala de moarte. ”A fost un lung șir de trădări, iar suporterii craioveni uită cu greu. Adică jucători care au plecat, ba unul câte unul, ba în bloc. (n.r. în general, plecările au fost de la Craiova spre Dinamo. Invers, sunt rarități)”, spune Vochin. Prima trădare importantă a fost trecerea lui Rodion Cămătaru în 1986 de la Craiova la Dinamo. Acesta era vârful de atac al echipei naționale și golgheterul Universității Craiova.

”A urmat apoi exodul din 2002, când 12 jucători de la Craiova, ai lui Gigi Nețoiu, s-au mutat în bloc la Dinamo. Aceștia sunt: Ștefan Preda, Flavius Stoican, Ovidiu Burcă, Alistar, Crăciunescu, Frăsineanu, Dan Alexa. Fane Grigore, Daniel Rednic, Bărcăuan și Victoraș Iacob. Înainte de acest exod a fost trădarea lui Claudiu Niculescu, un alt transfer care a tulburat apele în Bănie. Peste trei ani, în 2005, a mai fost un exod. Atunci doar 5 jucători au plecat: Adnan Guso, Moți, Daouda, Pleșan și Iordache. A fost foarte trist pentru suporterii Craiovei”, mai spune Vochin.

Un alt șoc imens pentru fanii Craiovei a fost decizia lui Gică Popescu de a semna cu rivala de moarte Dinamo. Se întâmpla în 2002. ”Lumea a rămas cu ideea că Gică Popescu e al Craiovei. Nu se poate să facă asta. Pentru unii este cea mai șocantă trădare a lui Popescu. Era la finalul carierei deja, în 2002”, mai spune Vochin.