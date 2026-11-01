Sport

De ce nu se suportă Volodimir Zelenski și Vitali Klitschko, deși sunt de aceeași tabără a războiului din Ucraina

Gabriel Neagu
01.11.2026 | 06:50
De ce nu se suporta Volodimir Zelenski si Vitali Klitschko desi sunt de aceeasi tabara a razboiului din Ucraina
SPECIAL FANATIK
Volodimir Zelenski si Vitali Klitschko sunt in mijlocul unui nou confilct. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Tensiunile dintre Volodimir Zelenski și Vitali Klitschko continuă să se intensifice. Relațiile dintre cei doi sunt sensibile de mai mulți ani.
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Relațiile dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, continuă să se deterioreze. Primul om în stat a avut un atac dur la adresa fostului luptător, după ultimul conflict iscat între cei doi.

Volodmir Zelenski, un nou atac la adresa lui Vitali Klitschko

Președintele Ucrainei a intrat într-un nou „clinci” cu Vitali Klitschko. De data aceasta, subiectul care a adus tensiune între cei doi a fost pregătirea pentru apărarea în timpul iernii. Volodimir Zelenski l-a însărcinat pe prim-ministrul Ucrainei să creeze o celulă de criză pentru a-l ajuta pe Klitchsko.

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”Ca președinte, nu pot sta pur și simplu și să-l privesc pe primar (n.r. Vitali Klitschko) cum încearcă să gestioneze singur situația. De ce? Pentru că este imposibil. În cazul în care Kievul s-ar putea proteja sau cel puțin s-ar putea pregăti pentru pericole, ar fi minunat. Dar acest lucru nu s-a întâmplat în niciuna dintre aceste zone. Acum, singura modalitate de a depăși aceste provocări este ca toate instituțiile să colaboreze”, a spus Volodimir Zelenski, potrivit Kiev Independent.

Tensiunile dintre cei doi ar fi apărut după ce primarul Capitalei a refuzat să colaboreze cu celelalte instituții. Vitali Klitschko consideră că intervențiile lui Zelenski ar fi îndreptate împotriva sa. Mai mult, acum două săptămâni, fostul luptător a avut un atac direct față de Zelenski, în Parlamentul Ucrainei: ”Nu mai puțin teribili sunt politicienii din țară, care, de fapt, o distrug la rândul lor”.

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Conflictul dintre Zelenski și Klitschko a început înaintea războiului

Tensiunile dintre cei doi au început în 2019, când Volodimir Zelenski a fost ales în funcția de președinte al Ucrainei. Atunci, primul om în stat a încercat să îl înlăture pe Vitali Klitschko din funcția de șef al Administrației de Stat a orașului Kiev, arată publicația Kiev Post. Totuși, demersul lui Zelenski a fost unul eșuat. Conform legislației în vigoare din Ucraina, orașul Kiev are un statut special. Astfel, funcția de primar și cea de șef al Administrației de Stat ar trebui ocupate de aceeași persoană. Totul s-a schimbat după izbucnirea conflictului armat dintre Rusia și Ucraina.

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Atunci, toate consiliile de administrație regionale au fost înlocuite de Consilii Militare. Vitali Klitschko a fost forțat să părăsească funcția și nu a contestat decizia, la momentul respectiv, întrucât trupele ruse erau aproape de Capitală. Totuși, echipa fostului luptător cere revenirea la sistemul instituțional dinaintea războiului, sugerând că pericolul asupra Kievului este redus, susține sursa menționată anterior.

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