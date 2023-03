De ce nu și-a dorit Dinu Maxer copii. Secretul din viața artistului

De ce nu şi-a dorit fostul iubit al Nicoletei Luciu . Secretul din viața artistului care a fost păstrat departe de lumina reflectoarelor o perioadă destul de lungă. Ce spunea vedeta în urmă cu ceva vreme despre acest aspect.

Motivul pentru care Dinu Maxer nu a vrut copii. Misterele pe care le ascunde viața de familie a renumitului cântăreț

Dinu Maxer are o poveste de viață de impresionantă care ascunde foarte multe mistere. Unele dintre acestea au legătură cu motivul pentru care artistul nu a vrut copii, lucru scos la iveală în timpul relației cu Nicoleta Luciu.

Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 8 ani, însă nu au ajuns la altar pentru că frumoasa brunetă dorea să se așeze la casa sa, doar că acest lucru nu făcea parte din planurile cunoscutului cântăreț.

Solistul nu a vrut să se căsătorească pentru că părinții săi au divorțat când era mic, în perioada procesului fratele său fiind călcat de tramvai. Din fericire, vedeta și-a schimbat atitudinea când a întâlnit-o pe Deea Maxer.

„Niciodată nu m-am gândit să-mi întemeiez o familie. Nici nu am vrut să am copii. Am avut un exemplu negativ după divorțul părinților mei. Un frate de-al meu la vârsta de 10 ani a fost călcat de un tramvai în București.

Această suferință dublă pe mine m-a făcut să decid în acel moment că n-o să am niciodată familie. Am avut nevoie foarte mulți ani să mă tratez. Cred că medicamentul meu se numește Deea Maxer.

Deea a înțeles că dacă forțează ceva cu mine nu se va putea. Inclusiv cu al doilea copil au trecut 10 ani să mi-l doresc. Vreau să fac lucrurile atunci când mi le doresc și când îmi plac”, a spus Dinu Maxer în trecut la Antena Stars, scrie .

Dinu și Deea Maxer, divorț după 18 ani de relație

Dinu și Deea Maxer au anunțat pe rețelele de socializare că divorțează după 18 ani de relație și doi copii împreună. Cei doi parteneri de viață au fost surprinși la scurt timp după vestea neașteptată și chiar s-au fotografiat într-o clinică dentară.

Cântărețul și soția sa locuiesc în același complex imobiliar din Bragadiru, însă la etaje diferite. Artistul stă la etajul 4, în timp ce bruneta și-a achiziționat un apartament două etaje mai jos, fără să facă vreun credit la bancă.