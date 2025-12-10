De ce nu și-a primit David Popovici banii de la ANS! Președintele agenției, atac la Elisabeta Lipă

ADVERTISEMENT

David Popovici, unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a dat România în ultimul deceniu, a recunoscut că statul român îi datorează bani serioși după medaliile pe care le-a cucerit în ultimul an și jumătate. Nu a durat mult până când ANS și-a prezentat poziția. Bogdan Matei, președintele agenției, i-a dat dreptate medaliatului cu aur la Jocurile Olimpice. Mai mult, a atacat-o pe Elisabeta Lipă pentru gestionarea fondurilor.

Statul român, dator cu 50 de mii de euro către David Popovici

Sportivii români care cuceresc medalii la concursurile internaționale primesc automat premii din partea statului român. David Popovici are de primit de la ANS suma de 50 de mii de euro după performanțele sale de la Campionatele Mondiale din Singapore și de la Europenele U23 de la Samorin (Slovacia).

deși au existat promisiuni că banii vor fi virați în conturi. Sportivul, prezent la o gală organizată de ANS, a recunoscut că în România sportivii suferă din cauza problemelor financiare.

Reacția președintelui ANS după declarațiile lui David Popovici

La o zi după declarațiile lui David Popovici, președintele ANS, Bogdan Matei, a venit cu un punct de vedere. Acesta a declarat că cele spuse de înotător sunt întru totul adevărate, iar în anul 2025 sportivii din România nu au primit bani din partea statului român. La mijloc se pare că este un control al Curții de Conturi.

„Este complet adevărat ce a spus David Popovici. În 2025, ANS nu a acordat nicio premiere nimănui. Eu am preluat această funcție pe 13 ianuarie 2025, când la ANS fusese deja demarat un vast control al Curții de Conturi. Acesta nu s-a încheiat, e încă în desfășurare.

Chiar acum se verifică patrimoniul ANS, inclusiv cel dat către federații sau închiriat altor entități, pentru a avea o situație clară în acest moment. Iar concluziile finale ale acestui control, început în ianuarie, le vom avea pe 17 decembrie.

Este un control amplu, pe toate federațiile sportive naționale, și noi deja am început să implementăm o parte dintre măsurile transmise de Curtea de Conturi. E posibil să avem și o modificare legislativă, care a trecut deja de Senat, în legătură cu acordarea acestor premieri. În sensul în care ele să nu mai poată fi extinse și să se dea doar sportivilor, antrenorilor și colectivelor tehnice care contribuie efectiv la realizarea performanțelor sportive”, a explicat Bogdan Matei, conform .

Elisabeta Lipă, atacată de președintele ANS

Mai mult, președintele ANS a ținut să spună câteva cuvinte și despre situația de la canotaj. Curtea de Conturi a făcut verificări și s-a constatat că 480 de mii de euro au fost plătiți necuvenit. Bogdan Matei a atacat-o pe și precizează că, în timpul mandatului său, banii vor fi gestionați cu mult mai multă prudență.

„În mandatul meu, ANS nu va acorda premieri către contabili, bucătari sau zidari, cum s-a întâmplat la unele federații. Când ai un control de la o instituție a statului, este bine să aștepți finalizarea lui ca să poți lua decizii și măsuri în concordanță cu concluziile respectivului control. Cu siguranță că, pe baza bugetului aferent pe 2026, toți sportivii vor primi premierile respective, cel mai probabil începând cu luna martie.

Cât despre faptul că David Popovici a spus că nu a mai primit premieri încă din vara anului trecut, cu tot respectul, nu pot să mă pronunț. Nu eram la ANS atunci. Aici v-ar putea lămuri cel care a condus ANS înaintea mea. Nu pot să spun care au fost atunci prioritățile la acordarea de premieri”, a adăugat președintele ANS.