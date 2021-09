De ce nu și-a schimbat Cleopatra Stratan numele, după căsătoria cu Edward Sanda. Artistul a dezvăluit motivul

Edward Sanda a explicat de ce Cleopatra Stratan nu și-a schimbat numele după căsătorie. Cei doi și-au unit destinele la finalul lunii august, la scurt timp după ce s-au mutat împreună.

Chiar dacă acum sunt soț și soție, fiica lui Pavel Stratan a ales . Partenerul ei de viață a dezvăluit care este motivul pentru care artista a luat această decizie.

ADVERTISEMENT

De ce nu și-a schimbat Cleopatra Stratan numele, după căsătoria cu Edward Sanda

a explicat de ce Cleopatra Stratan nu și-a schimbat numele de familie după ce s-au căsătorit. Artista a ales să-și păstreze numele de domnișoară și în acte, chiar dacă acum este soție.

Cleopatra Stratan este una dintre cele mai apreciate tinere artiste din România și a început să cânte încă de când avea trei ani.

ADVERTISEMENT

Oamenii s-au obișnuit cu numele ei, motiv pentru care a ales să-l păstreze și în acte, după căsătorie, așa cum a explicat proaspătul ei soț.

„Fiecare cu numele lui. Am zis că dacă suntem amândoi artiști… oricum pe YouTube și la concerte sau în presă, lumea s-a obișnuit ca ea să apară așa și n-avea sens”, a explicat Edward Sanda în cadrul emisiunii de la Pro TV.

Cei doi au mai explicat că a fost luată pentru că așa au simți, nu pentru că au vrut să grăbească lucrurile.

ADVERTISEMENT

Internauții i-au criticat pentru faptul că nu au avut nași și nu au respectat toate tradițiile, dar ei nu s-au arătat afectați de acest lucru.

Aceștia au respectat doar câteva tradiții: întâmpinarea oaspeților, dansul mirilor și aruncatul buchetului.

„Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat.

ADVERTISEMENT

Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni.

N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a explicat Cleopatra Stratan.

Recent, Edward Sanda a ținut să explice faptul că un astfel de eveniment nu trebuie organizat după un anumit tipar.