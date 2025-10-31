News

De ce nu trebuia să fie amendat Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria victimelor de la Colectiv. Ce scrie în lege, de fapt: „Am spus că ne asumăm”

Amenda primită de Marian Rădună, unul din organizatorii evenimentelor în memoria victimelor de la Colectiv, a provocat intrigă în spațiul public. Ce spune legea?
Dan Suta, Oana Bocskor
31.10.2025 | 14:22
Amenda primită de Marian Rădună, care a organizat un marș în memoria victimelor care au murit în clubul Colectiv în urmă cu zece ani e una cu cântec. Jandarmul acuzat de exces de zel dovedește, încă o dată, cum în România legile pot fi interpretate în fel și chip.

Amenda cu cântec dată de jandarm unui om care de 10 ani păstrează vie amintirea victimelor de la Colectiv

Ce spune, de fapt, legea 60/1991 pe care a invocat-o ofițerul pentru aplicarea amenzii de 3.000 de lei pentru că participantul la comemorarea victimelor a depășit ora 23, până la care se pot organiza adunări publice?

Potrivit legii, într-adevăr, acțiunile de protest sau marșurile trebuie declarate pentru autorizare, iar ele se pot desfășura până la ora 23. Ce se întâmplă dacă se depășește această oră? Ei bine, manifestanții, dacă sunt pașnici și nu reprezintă un pericol public, pot depăși această oră fără să fie amendați neapărat. Amenzile se aplică în anumite condiții, unele pe care, din informațiile obținute de FANATIK, nu au fost încălcate de persoanele strânse pentru comemorarea morților de la Colectiv.

Articolul din lege care spune clar în ce condiții se aplică sancțiuni. Cei care s-au adunat pentru cauza Colectiv n-au făcut nici măcar gălăgie

„Adunările publice trebuie să se desfășoare în mod pașnic și civilizat, cu protecția participanților și a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepția celor autorizate, funcționarea instituțiilor publice sau private, a celor de învățământ, cultură și sănătate, a unităților economice ori să degenereze în acțiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea și liniștea publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața sau bunurile acestora ori ale domeniului public, și nu pot fi continuate după ora 23,00, caz în care intră sub incidența dispozițiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată”, scrie în articolul 2 al legii.

Totodată, nu toate adunările necesită o autorizare, mai ales dacă vorbim de evenimente comemorative, artistice sau religioase. În articolul 3 se specifică foarte clar că pentru un eveniment precum cel organizat pe 30 octombrie 2025 nici măcar nu ar fi fost nevoie de declararea sa, în prealabil.

„Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum și cele care se desfășoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor publice nesupuse declarării prealabile dețin indicii sau date că desfășurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligația să solicite din timp primarilor, unităților de jandarmi competente teritorial și poliției locale sprijin de specialitate”, scrie în aceeași lege.

Cum s-a transformat un eveniment comemorativ într-un moment revoltător

FANATIK a stat de vorbă cu Marian Rădună, bărbatul luat la rost de jandarm, și ne-a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în seara zilei de 30 octombrie. Organizatorul marșului pentru Colectiv a fost indignat la început de măsura luată de jandarm, însă, precizează, că nu își dorește ca acum toată lumea să generalizeze și să atace Jandarmeria Română, cu care spune că a colaborat foarte bine în toți anii de când se străduie să țină vie amintirea celor care au murit în tragicul incendiu.

„Am venit cu o notificare pentru marș, cu toate că nu trebuia să o fac pentru că era comemorare, dar am făcut, totuși, pentru că trebuie să colaborăm cu autoritățile și toți participanții trebuie să fie în siguranță. Mai ales că era maș pe stradă, să avem brigada rutieră cu noi.

Legea spune că eu nu pot să vin cu un alt eveniment peste dumneavoastră. Adică, dacă aveați un eveniment la Colectiv în acte, eu nu puteam să vin în același loc, cu un alt eveniment. Și atunci evenimentul pe care l-am organizat eu, marșul propriu-zis, pe care aveam protocol, a luat final, deci s-a finalizat în momentul în care noi am ajuns la Clubul Colectiv.

Deci evenimentul pe care eu am fost organizator în acte, în protocol semnat cu autoritățile, a fost de la Universitate, începând cu ora 19:15 când am plecat în marș, până la Clubul Colectiv. În momentul în care noi am ajuns, undeva în jurul orei 20:00, partea mea de responsabilitate ca și organizator a dispărut și am devenit participant la evenimentul de comemorare. Au venit jandarmii la mine, au spus că doamna Cristina au terminat. Și eu am spus că mai rămânem noi, ne asumăm. Că noi vorbim de o comemorare acolo static, eu nu am nevoie de aprobarea jandarmeriei să fac o comemorare. Așa spune legea, adică nu e opțional”, ne-a povestit Rădună.

Marian Rădună cere respect pentru Jandarmerie: „Nu ne dorim să denigrăm o întreagă instituție”

La 18 minute după ora 23, jandarmul, așa cum se vede în filmulețul postat de Rădună pe Facebook, s-a apropiat de Rădună pentru a-i spune că va primi o contravenție. I s-a spus că nu a respectat orele din protocol, cu toate că legea, așa cum am arătat mai sus, spune în ce condiții pot fi amendate persoanele care sunt adunate într-un loc public pentru o comemorare.

„A spus că nu am respectat orele din protocol. Din excesul de zel a unui jandarm și a șefului său, nu  ne dorim să denigrăm o întreagă instituție. Voi depune o contestație și în același timp o să fac și o plângere penală. O să merg la Parchetul Militar să-i fac o plângere atât agentului constatator care mi-a întocmit procesul verbal, cât și șefului său direct, căpitanul care a fost comandantul acțiunii de aseară. O să merg și în instanță dacă nu se rezolvă. Doar că e pierdere de timp. Cred că e o greșeală umană și tocmai de asta fac apel la calm și la discernământul oamenilor din jurul nostru. Ziua de ieri era despre Colectiv și despre cum putem să facem România mai bună”, ne-a mai spus Rădună.

