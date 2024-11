De ce nu trebuie să mai pui lămâie în ceai. Ce au transmis specialiștii despre această băutură

Descoperă în rândurile de mai de ce nu trebuie să mai pui niciodată lămâie în ceai. Ce au transmis specialiștii despre această care este consumată frecvent în perioadele reci din an, în special iarna.

Pui lămâie în cana cu ceai? Iată motivul pentru care trebuie să renunți

Lămâia are numeroase beneficii pentru sănătatea umană, motiv pentru care este adaugată în diverse preparate culinare și băuturi. Cu toate acestea experții trag un semnal de alarmă în legătură cu o licoare fierbinte.

Aceștia au dezvăluit de ce nu trebuie să mai adaugi niciodată felii de lămâie în , mai ales dacă este cald. Juhi Kapoor, un cunoscut specialist în nutriție, susține că sucul de lămâie nu trebuie combinat cu alimentele sau lichidele fierbinți.

Din păcate, vitamina C din compoziția acestui citric este sensibilă la temperaturi ridicate, de peste 70 de grade Celsius. Așa se face că fructul ajunge să se degradeze și implicit, își pierde toate proprietățile benefice.

Așadar, vitamina C din lămâie este distrusă aproape imediat ce citricul este pus în cana cu ceai. Oamenii vor pierde toți nutrienții esențiali și antioxidanții din compoziție și se vor bucura doar de aroma fructului.

În plus, cercetătorii transmit că obiceiul de a adăuga lămâie în ceai are și alte aspecte negative asupra organismului. Mai exact, combinația dintre cele două elemente acide nu este deloc bună pentru sănătatea dentară.

Specialiștii mai spun că în timp aciditatea crescută a băuturii poate duce la eroziunea smalțului, fapt care crește riscul de sensibilitate dentară și carii. Pentru a preveni eroziunea dentară este bine să se consume băuturi cu un conținut scăzut de acid.

Ce beneficii are vitamina C pentru sănătatea umană

Vitamina C este un antioxidant foarte puternic care are numeroase proprietăți, motiv pentru care protejează celulele din organism împotriva stresului oxidativ produs de radicalii liberi. Are un rol important pentru imunitate și e implicată în metabolismul proteinelor.

De asemenea, specialiștii spun că aceasta contribuie la menținerea elasticității pielii, întârziind apariția ridurilor. În plus, vitamina C susține formarea L-carnitinei, care este un aminoacid cu rol în producția de energie.