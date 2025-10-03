De ce nu vor ajunge în Ucraina rachetele Tomahawk. Un analist dezvăluie piedicile reale care stau în calea livrărilor

Anunţul administraţiei americane că ia în considerare livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina a stârnit agitaţie în cancelariile occidentale şi a declanşat o serie de dezbateri legate de o posibilă nouă turnură pe care ar putea-o războiul cu Rusia. Există riscul ca să ducă la o escaladare a conflictului, cu efecte nebănuite, însă analiştii politici sunt sceptici că aceste rachete ar ajunge să fie prea curând folosite de ucraineni.

Rachetele Tomahawk pot fi trase de pe trei tipuri speciale de platforme

Reacţia furioasă a SUA împotriva Rusiei a venit după ce de Vladimir Putin că nu pune capăt războiului. Vicepreşedintele JD Vance a fost cel care a dezvăluit că SUA analizează punerea la dispoziţia Kievului a celebrelor Tomahawk, fără însă a oferi detalii despre calendarul sau condiţiile acestei hotărâri.

Experţii apreciază însă că în momentul de faţă Ucrainei i-ar fi imposibil să folosească rachetele Tomahawk, indiferent că le-ar primi astăzi sau peste câteva luni. În primul rând, lansarea acestor rachete necesită platforme speciale, cum ar fi distrugătoare lansatoare de rachete ghidate sau submarine din clasa Ohio, Virginia sau Los Angeles ori noul sistem terestru Typhon, după cum a declarat pentru FANATIK analistul de politică externă Ștefan Popescu. Ucraina nu are niciuna dintre aceste platforme şi nici nu există indicii că le-ar putea dobândi prea curând.

SUA au doar două sisteme Typhon funcționale și unul în curs de dezvoltare

Dacă de distrugătoare şi submarine este imposibil ca Ucraina să facă rost, s-ar putea admite că țara ar dispune de personalul necesar pentru a opera noul sistem Typhon, se arată într-o analiză Statecraft. Problema este însă că SUA au doar două baterii Typhon funcționale, o a treia fiind în curs de dezvoltare. În plus, americanii nu au fost de acord să vândă sistemul niciunui aliat sau partener, parțial şi din cauza tehnologiilor sofisticate, pe care nu le-ar dori împărtăşite cu alţii.

Analiza Statecraft merge însă mai departe. Admiţând că SUA ar accepta să-i ofere Ucrainei un sistem Typhon, acesta nu ar rezista mult timp pe câmpul de luptă. Bateria Typhon este enormă și greu de mutat. Pentru transport necesită un avion strategic greu C-17, deoarece, chiar dacă este mobilă pe șosea, dimensiunea sa o face destul de ușor de observat prin satelit sau chiar de drone de supraveghere, făcând-o astfel vulnerabilă la atacurile aeriene rusești.

SUA mai au doar aproximativ 4.000 de rachete Tomahawk

Un alt impediment în calea livrărilor către Ucraina ar fi stocurile şi aşa limitate de rachete Tomahawk de care dispune SUA. „Fără îndoială că o parte însemnată a acestor stocuri sunt destul de vechi şi ar necesita o înlocuire. Dar americanii mai dispun doar de 4.000 de bucăţi. Câteva sute le-au risipit – şi folosesc acest termen – asupra rebelilor houthi din Yemen, însă fabricarea rachetelor Tomahawk nu se poate face de azi pe mâine.

Necesită timp şi nu cred că Pentagonul se va lipsi pe termen scurt şi mediu de aceste preţioase şi formidabile instrumente care exemplifică puterea de foc formidabilă pe plan convenţional a armatei americane. Prin urmare, nu văd fezabilă livrarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina”, a declarat Ştefan Popescu pentru FANATIK. Se estimează că timpul necesar construcţiei unei astfel de rachete este de aproximativ de doi ani şi sunt ani în care nu s-au construit mai mult de 200 de bucăţi.

Ştefan Popescu: „E posibil ca anunţul cu privire la rachetele Tomahawk să aibă în spate o logică de a creşte vânzările”

De subliniat că SUA au vândut până acum rachete Tomahawk doar aliaţilor apropiaţi, precum Australia, Marea Britanie, Danemarca și Japonia. Până în prezent, nici măcar Israelului nu i s-a permis să cumpere rachete Tomahawk. Totuşi, Ştefan Popescu admite că declaraţiile administraţiei americane ar putea avea în spate şi interese comerciale. „Având în vedere că livrările de echipamente ale SUA către Ucraina sunt înscrise într-o logică comercială – prin urmare echipamentele sunt livrate statelor UE, care achită factura acestor echipamente, urmând ca apoi statele europene să le le livreze mai mai departe – e posibil ca să aibă în spate şi o anumită logică de a creşte vânzările, inclusiv în contextul planului de înarmare al UE”, spune acesta.

Analistul mai subliniază că exportul acestor rachete este foarte sensibil, fiind vorba de o tehnologie foarte avansată. De altfel numai aliaţii foarte apropiaţi ai Washingtonului au beneficiat de astfel de rachete: Marea Britanie, Australia, Japonia şi Danemarca. „Sunt foarte puţine state privilegiate să aibă în inventar o tehnologie atât de sensibilă. Iar eu cred că din cauza teatrului din Ucraina, unde poate exista riscul ca platformele pot ajunge în mâinile ruşilor, această vulnerabilitate, cred că americanii sunt foarte atenţi cui livrează şi calculează riscul ca asemenea tehnologie să ajungă în mâinile cui nu trebuie şi să poată să studieze această armă foarte preţioasă. De aceea eu nu cred, din păcate – oricât de seducătoare ar fi o idee – că americanii vor trimite Ucrainei rachete Tomahawk”, a concluzionat Ştefan Popescu.