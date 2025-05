De ce nu vrea Delia Matache să participe la Eurovision. Un fost concurent o dă de gol

Delia, Inna, Theo Rose sau Smiley sunt câteva nume importante ale muzicii românești pe care o parte a publicului și-ar dori să îi vadă la Eurovision. Doar că… atunci când se face selecția națională de către TVR apar surprize, iar în ultimii ani ele sunt din ce în ce mai neplăcute.

Delia, Inna, Smiley… la Eurovision? Mai degrabă nu, iar Cezar Ouatu explică și de ce

Cezar Ouatu, reprezentantul țării noastre în festivalul european de muzică în anul 2013, face o radiografie a eșecurilor noastre repetate. Cântărețul a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că niciun nume greu din industria locală nu ar vrea să ajungă în acest concurs, iar motivele sunt cât se poate de simple. În primul rând, un nume greu de aici nu garantează succes în afară. În timp ce marile țări cotizatoare au artiști cunoscuți în toată lumea, ai noștri, în afară de Inna, greu trec granițele. Așadar, sau Delia ar fi privit de către fanii Eurovision din străinătate cu scepticism, căci pentru ei nu sunt mari vedete așa cum se bucură de faimă pe plaiurile mioritice.

ADVERTISEMENT

Cezar Ouatu ne-a zis că a vorbit cu Delia pe marginea acestui subiect, la un moment dat, și a aflat că nu o interesează participarea în acest concurs. Apoi, tot Ouatu ne-a mai declarat că există un risc foarte mare ca un nume greu de la noi să ajungă pe scena mare a : eșecul. Iar dacă un artist cu o imagine foarte bună la noi ar avea un rezultat dezastruos nu ar mai scăpa de critici mulți ani.

Cezar a completat spunând că rețeta la care TVR a apelat când a trimis-o pe Roxen s-a dovedit a fi una nepotrivită, căci nu am dat rezultate nici cu Global Records în spate.

ADVERTISEMENT

„Pe o mare vedetă de la noi nu o știe nimeni din publicul mare”

„Rețeta aia nu a funcționat la noi. E o rețetă britanică, pe care britanicii o adoptă, în sensul că mai multe case de producții se reunesc și aleg un artist pentru care vin mai multe creații din care se alege una. Nu știu dacă la noi funcționează, noi avem case de producții ale noastre care sunt în mainstream-ul național. Nu prea am avut noi succes atât de mare, chiar și Universal sau Global. Sau să vii cu o chestie de aroganță, să trimiți o manea, pot fi experimente care pot funcționa sau nu. Noi am avut potențial. Fără falsă modestie, de când am fost eu în 2013 s-a intrat într-un de umbră. Nu doar de calificarea în finală e vorba, e vorba de lăsat o amprentă acolo.

Eu încă sunt pe acolo, în chart-uri, vloggeri importanți mai amintesc de mine, o spun fără falsă modestie. Am lăsat o amprentă, indiferent de poziționare. Noi am adoptat tot felul de rețete, cu Global, hai să facem… Nu știu dacă e vreo rețetă să aducem o mare vedetă de la noi. Păi, pe o mare vedetă de la noi nu o știe nimeni din publicul mare al Eurovision. Ai noștri sunt pe plan local. Cu siguranță sunt niște producători muzicali la noi foarte talentați, iar voci găsim, nu văd problema”, a spus Cezar Ouatu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit inclusiv cu Delia, pe ei nu îi interesează”

Când vine vorba despre apelarea la marii artiști care ar putea spăla rușinea necalificării din ultimii ani, Cezar e sceptic.

ADVERTISEMENT

„Spre deosebire de Franța, de exemplu, care are artiști mari cunoscuți pe plan internațional, ei pot merge cu un nume mari. Dar la noi dacă spui Smiley, nu știu dacă îl știe comunitatea Eurovision pe Smiley. Eu știu că am vorbit inclusiv cu Delia, pe ei nu îi interesează. Poți să apelezi la niște oameni buni, nu neapărat la început de drum. Eu aș fi participat dacă simțeam. Eu primesc tot felul de piese, dar crede-mă, sunt ceva rău. Ori mă duc punct ochit, punct lovit, ori nu.

Capitalul de imagine pe care eu îl am încă la Eurovision, cum mă știe lumea Dracula, androginul… Aș putea avea un impact. Eu m-am lovit de multe piese și producții muzicale aiurea. Mulți mi-au zis să mergem cu influențe muzicale românești, nu știu ce să zic. Asta fac oricum moldovenii de câțiva ani și, da, uite că în cazul lor a funcționat că au fost mai bine decât noi. Contează foarte mult și TVR cum abordează asta. Acolo, dacă ești bătrânicios… După cum știm, la TVR e un pic de lucrat ca și suflu nou, modern”, a adăugat Cezar.

Comunitatea LGBT și influențele de la Eurovision: „Sunt foarte buni degustători de muzică”

În final, faptul că mulți se plâng de aderența pe care acest festival o are în rândul comunității gay. Acest lucru nu ar trebui criticat, ci înțeles, artistul spunând că persoanele care fac parte din comunitatea LGBT au dat dovadă de gusturi bune la muzică de-a lungul anilor.

„E clar că Eurovision înseamnă și show, și șoc și vrei, nu vrei, trebuie să ții cont de comunitatea LGBT și o spun cu tot respectul pentru această comunitate, deoarece sunt foarte buni degustători de muzică cei care fac parte din această comunitate, au gusturi bune, așadar”, a încheiat Ouatu.