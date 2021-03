Elena Merișoreanu suferă de o boală gravă și refuză să se opereze, după ce medicii au îndemnat-o să facă o nouă intervenție chirurgicală la picior. Interpreta este conștientă de problemele pe care le are și știe că trebuie să ajungă din nou pe masa de operație.

În acest moment, artista refuză operația din cauza coronavirusului, de care se teme foarte tare. Elena Merișoreanu a amânat momentul pentru că a ținut să facă ambele doze de vaccin anti-Covid.

Luna viitoare ar putea avea loc intervenția, după cum a anunțat cântăreața, care trebuie să se recupereze timp de câteva luni, având și o vârstă înaintată (72 de ani).

De ce nu vrea Elena Merișoreanu să se opereze. Artista suferă de o boală gravă

Elena Merișoreanu a trecut prin momente de coșmar din cauza problemei de sănătate cu care se confruntă la picior. Nu ar fi prima dată când interpreta de muzică populară ajunge pe mâna medicilor din cauza artrozei.

Invitată în platoul unei emisiuni, artista a mărturisit că doctorii îi spun că trebuie să se opereze de urgență, dar preferă să aștepte ca vaccinul împotriva Covid-19 să-și facă efectul, ca să se poată interna în spital fără grija că va contacta virusul nemilos.

„Doctorii îmi tot spun să mă operez pentru că, într-adevăr, s-a cam degradat piciorul meu și mă cam deranjează dar, cred că luna viitoare, în mod sigur, mă operez. M-am dus și mi-am făcut vaccinul, dacă umblu tot timpul, trebuie să mă feresc și acum mă simt bine, abia aștept să-l fac și pe al doilea. Eu dacă mă operez, trei luni o să fiu în recuperare”, a declarat Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Artista a mai spus că nu se teme de operația în sine, ci de recuperarea de trei luni care urmează după intervenție, fiind mult mai dificilă. Elena Merișoreanu va fi nevoită să meargă cu ajutorul cadrului sau al cârjelor și să nu se accidenteze.

Interpreta a mai fost operată și la piciorul stâng anul trecut, iar acum dă vina pe vârstă pentru problemele de sănătate pe care le are.

„Eu am fost operată și la piciorul stâng, așa că operația nu e grea, recuperarea este grea, pentru că nu ai voie să pui piciorul jos decât cu cadrul, cu cârjele, dar trece timpul foarte repede, așa că la vară o să fiu bine dacă mă operez acum. Am familie mare, am 4 nepoți, bărbat, fete, gineri. Vârsta își spune cuvântul, eu întotdeauna am spus: trecutul nu are viitor și vârsta nu are cifră”, a continuat artista.

