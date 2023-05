De ce nu vrea Ioana Ginghină să ia numele viitorului ei soț: „E dificil”. Cum a decis data nunții e de râs

Ioana Ginghină a început numărătoarea inversă pentru cel mai frumos eveniment din acest an! Nunta ei va avea loc pe 23 septembrie, în curtea casei sale.

Ioana Ginghină nu vrea să ia numele soțului din cauza birocrației

vedeta fiind mai fericită ca niciodată la brațul partenerului ei, Cristi Pitulice. Ioana a luat câteva decizii înainte de a se hotărî să facă din nou pasul cel mare, printre care faptul că își va păstra numele cu care e cunoscută de toată lumea, Ginghină.

De asemenea, pentru nuntă, nu a contractat vreun artist mare, căci vrea ca evenimentul să fie unul cât se poate de restrâns. Se gândește maximum la un DJ care să întrețină atmosfera la marea petrecere din toamnă!

Până la nuntă, însă, Ioana are multe proiecte pe cap, iar cel mai mult timp îi ocupă meseria prin care a devenit faimoasă: actoria. Chiar în această perioadă, vedeta scrie un scenariu de scurtmetraj pentru copii, căci Ioana se ocupă de propria ei școală de actorie: „În cadrul școlii mele de actorie, avem ca lecție și această experiență (n.r.: a scurtmetrajelor). Așa e în fiecare an de 10 ani de când am înființat MiniArtShow by Ioana Ginghină”.

Revenind la nunta mult comentată în spațiul public, Ioana a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, de ce nu vrea să o cheme Pitulice în acte.

Ioana Ginghină, nuntă în propria curte, fără muzicanți: „Nu va cânta nimeni”

„Nu îmi mai schimb numele în primul rând din cauza actelor. Și așa e dificil când ies din țară cu Ruxandra (n.r.: fiica ei). Ar și mai dificil dacă iar îmi schimb numele. Deci strict din motivele acestea, nu de altceva”, ne-a explicat Ioana Ginghină.

„Nunta mea o să fie o petrecere simplă, la noi în curte. Nu va cânta nimeni. Vrem să bem, să socializăm și, dacă ne vine chef de dans, o să avem un DJ acolo să ne ajute”, a mai dezvăluit Ioana Ginghină despre nunta ei, pentru FANATIK.

Într-o filmuleț pe care l-a postat, la un moment dat, pe , Ioana spunea că ea crede în astrologie și că i s-a întâmplat de multe ori ca astrele să se alinieze după cum și-a dorit. Universul a potrivit, se pare, lucrurile pentru ea atât pe plan profesional cât și personal.

FANATIK a vrut să știe dacă alegerea datei de 23 septembrie pentru nuntă s-a bazat pe credințele sale, având în vedere că petrecerea are loc la fix două zile de la ziua ei de naștere. Bruneta e născută pe 21 septembrie.

Ioana se gândește deja la momentul în care fiica ei va pleca de acasă: „Îmi doresc să reușească”

„Cred în astrologie, dar data nunții nu are legătură decât cu faptul că statul îmi dă liber 5 zile dacă mă mărit, așa că o scurtă vacanță cu această ocazie este foarte bine venită. În vară oricum eram liberă, deci nu mă ajută acest avantaj”, ne-a mai povestit Ioana.

Având în vedere faptul că vedeta s-a gândit să se căsătorească din nou, o întrebare firească pentru actriță ar fi dacă s-a gândit până acum la momentul în care Ruxandra își va lua zborul de acasă. Nu mai e mult până când fiica pe care o are cu Alexandru Papadopol va împlini vârsta majoratului.

Ioana refuză să se gândească, deocamdată, la momentul în care fiica ei își va lua viața în propriile mâini. Acum e mai degrabă preocupată să termine cu bine testele de la Evaluarea Națională.

„Noi încă suntem cu gândul la Evaluarea Națională și la ce liceu vrea să intre. Asta ”arde” acum. Dar, sigur, că mă emoționez la gândul că peste 4 ani va pleca de acasă. Însă chiar îmi doresc să reușească să facă asta. Îmi doresc să reușească să studieze, așa cum își dorește ea, în altă țară”, a mai dezvăluit Ioana Ginghină.