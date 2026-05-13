De ce nu vrea Marius Şumudică să vorbească de Pancu: “Când era analist şi eu eram antrenorul Rapidului mai simţeam câte o agrafă în păr”

Marius Șumudică a comentat viitorul incert al lui Daniel Pancu și a lăsat să se înțeleagă că antrenorul ardelenilor își dorește să preia Rapidul din vară.
Alex Bodnariu
13.05.2026 | 13:33
Daniel Pancu, noul antrenor al Rapidului!? Ce crede Marius Șumudică
Viitorul lui Daniel Pancu este incert. FANATIK a anunțat în exclusivitate că antrenorul de la CFR Cluj își dorește ca din vară să o pregătească pe Rapid. Tehnicianul a vorbit după meciul cu Universitatea Craiova despre condițiile pe care le-a pus pentru a rămâne în Gruia, iar Marius Șumudică și-a dat cu părerea despre planurile antrenorului.

Motivul real pentru ca Marius Șumudică alege să nu vorbească despre antrenorul Daniel Pancu

Marius Șumudică a precizat clar încă din startul intervenției la FANATIK SUPERLIGA că nu se va pune niciodată problema să îl critice sau să intre în polemici cu Daniel Pancu, întrucât este unul dintre oamenii din fotbalul românesc pe care îi respectă enorm.

„Este unul dintre rapidiștii pe care îi respect. În momentul în care era analist și eu antrenor la Rapid mai simțeam câte o agrafă în păr. Nu o să vorbesc vreodată urât de Pancu. Indiferent dacă va ajunge sau nu la Rapid, nu voi vorbi urât despre el. Nu o să îl analizez sau să intru într-o polemică cu el. Am remarcat doar că CFR a făcut meciuri mult mai bune decât cel cu Universitatea Craiova (0-0) și nu a lăudat jocul echipei precum a făcut-o după acel meci. Nu știu, nu îmi dau seama de ce a făcut asta. Probabil pentru că a realizat că și-a atins obiectivul”, a precizat Marius Șumudică.

De asemenea, antrenorul a spus că, după părerea sa, dorința lui Daniel Pancu este de a prelua Rapidul din vară. Antrenorul celor de la CFR Cluj a pus niște condiții foarte greu de realizat pentru conducere în vederea prelungirii contractului cu gruparea ardeleană, cum ar fi o bază sportivă modernă.

„Nu mă interesează ce face Pancu. Nu mă interesează. Nu vreau să abordez acest subiect. Vreau să spun doar că, din declarațiile pe care le-a dat, tinde să crezi că vrea să plece la Rapid. Nu stau să analizez. E important ce vreau să spun.

La CFR salariile sunt întârziate cu maximum o săptămână sau două. La CFR, toți antrenorii care au făcut performanță au făcut-o în aceeași bază de pregătire. Am fost antrenor acolo. Daniel știe cel mai bine ce își dorește. M-am uitat la declarații. E clar din declarații că Pancu își dorește să plece și pune condiții. E foarte greu să faci acum rapid o bază de pregătire. E dorința lui. Eu îmi doresc să ajungă la Rapid”, a mai declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
'N-a avut voie să antreneze în România!' Cristi Chivu, umilit la negocieri: 'Mi-a...
iamsport.ro
'N-a avut voie să antreneze în România!' Cristi Chivu, umilit la negocieri: 'Mi-a spus mie Mircea Lucescu'
