De ce nu vrea Mircea Lucescu să se întoarcă în Superliga! „Are pe masă și altă variantă, în afară de Rapid”

Dănuț Lupu și Robert Niță au fost invitații lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, care este live pe website în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30. Cei patru au discutat despre .

Mircea Lucescu, în impas

Mircea Lucescu ar fi în impas, întrucât , de la fostul club Dinamo Kiev. Informația a fost oferită de Cristi Coste, care a adăugat că are de recuperat bani, iar o întoarcere este posibilă.

„Mai este un aspect legat de Mircea Lucescu. Eu nu cred că e doar de Rapid, dar el nu va reveni în SuperLiga. Este foarte greu să se lupte cu foștii lui jucători și elevi. El a evitat mai mereu acest lucru, că e Rednic, că e altul..

Plus, mai are pe masă varianta Dinamo Kiev. Spun de Dinamo Kiev că acolo mai are de recuperat bani și dacă se tot întoarce, îi poate recupera și pe aceia și se poate închide un capitol. Vine nea Mircea în Liga I și îi bate FCSB-ul, care nu i-a mai bătut de nu știu când pe Rapid?“, a spus Cristi Coste, în exclusivitate.

Dănuț Lupu nu crede în sosirea lui Lucescu la Rapid

Dănuț Lupu s-a arătat mult mai rezervat cu privire la o potențială venire a lui Mircea Lucescu la Rapid. Fostul mare jucător a spus că este o situație asemănătoare cu primul mandat al lui „Il Luce“ îl Giulești.

“Părerea mea este că nea Mircea n-o să vină. Și datorită faptului că a făcut niște declarații pentru care cam toată lumea i-a sărit în cap. Nu cred că era normal să îi sară toată lumea în cap. Cele cu Urziceni, cu Oțelul, mda..

El oricum, dacă vine, Nea Mircea e un tip foarte ambițios și orgolios. Gândește-te că în ’96 tot așa a venit. Dacă vine, nu e problema de salariu, ci de performanță. Crezi că atunci când a venit de la Inter la Rapid era altfel?“, a spus Dănuț Lupu.

Robert Niță, o altă perspectivă

Robert Niță a spus că Mircea Lucescu nu ar putea veni în SuperLiga pentru a nu se pune într-o postura ciudată. Fostul atacant a spus că potențiale înfrângeri în fața foștilor lui elevi ar da rău în CV-ul tehnicianului.

„Cum să vii de la nivelul ăla. Te duci pe nu știu unde, te bate Mircea Rednic, pe nu știu unde și te bate Sabău, te duci nu știu unde și te bate Măldărășanu. Tu care i-ai creat, i-ai făcut.. De ce să nu poată să îl bată? Cred că e problema și de o recompensă financiară. Când a venit de la Inter era prieten cu George Copos“, a spus Robert Niță.

De ce NU REVINE Mircea Lucescu in SuperLiga: “ARE ACEASTA VARIANTA”