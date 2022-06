De ce nu vrea Octavia Geamănu să facă al doilea copil cu Marian Ionescu: “Mă mir că am rămas zdravănă la cap”

Știrista a dezvăluit de ce nu vrea să facă al doilea copil cu partenerul de viață, Marian Ionescu. Vedeta de la Antena 1 a trecut prin clipe dureroase în timpul primei sarcini când a descoperit că suferă de trombofilie.

Motivul pentru care Octavia Geamănu nu vrea al doilea copil. Prezentatoarea a spus adevărul

Octavia Geamănu nu mai vrea al doilea copil din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu 6 ani. a stat o perioadă destul de lungă în pat și a fost nevoită să facă circa 200 de injecții în burtă.

Vedeta a explicat că la un an de la venirea pe lume a lui Andrei, soțul ei Marian Ionescu a deschis subiectul legat de încă o sarcină, însă știrista nici nu a vrut să audă pentru că i-a fost foarte greu în momentele acelea.

„Andrei este suficient. Marian își dorea încă un copil, dar a înțeles că e suficient, din pricina faptului că am avut o sarcină foarte grea și nu sunt dispusă să mai trec din nou prin acea perioadă.

A fost o perioadă grea, pentru că am avut trombofilie, pentru că am stat foarte mult timp în pat, mi-am făcut 200 și ceva de injecții singură în burtă. E genul de sarcină cu care se confruntă foarte multe femei.

E ceva foarte frecvent, dar pentru mine a fost înfiorător, din pricina faptului că mă temeam, în fiecare zi, să nu pierd sarcina. Și chiar nu mai vreau să trec prin perioada aceea.

Mă mir că am rămas zdravănă la cap și că nu am avut vreo depresie, că depresia nu alege, e la colț, indiferent cât de puternic ești, o dată te lovește”, a declarat blondina pentru publicația .

Octavia Geamănu, despre soțul ei și relația cu copilul

Octavia Geamănu a vorbit și despre partenerul de viață, care are o relație specială cu fiul lor, Andrei. este un tată implicat în creșterea celui mic, mai ales că mai are un băiat dintr-o relație anterioară. Carmin are 37 de ani.

„Marian este un tată foarte implicat, un soț extraordinar, mai mult de atât nu aveam la ce să sper, ca să fiu sinceră”, a mai adăugat prezentatoarea de la Antena 1, mai arată sursa menționată mai sus.