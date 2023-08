De ce nu vrea să audă actorul Vasile Calofir de însurătoare! Motivul e greu de imaginat

Actorul Vasile Calofir dezvăluie, în exclusivitate, că nu are calitățile necesare pentru a intra într-o căsnicie. Îi admira pe cei care o fac, dar el nu crede că se va însura vreodată.

Vasile Calofir nu vrea să se însoare

Vasile Calofir dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, cum a locuit, timp de patru luni, în Gara de Nord. Aflăm de ce nu se va însura vreodată și cum s-a îmbolnăvit de râie în copilărie.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul actor mărturisește că nu s-a considerat niciodată frumos sau celebru, ci doar un om liber. Mărturisește că, în copilărie, a învățat să tragă cu arcul și că marele Dem Rădulescu i-a ‘deschis’ ochii în ceea ce privește actoria. Ultimul elev al marelui actor ne spune că cele mai multe lucruri le-a învățat greșind și ne povestește cum a ajuns să plece de la Buzău la Bucureșți.

Vasile Calofir: “Am picat un examen de paznici de noapte, eram disperat”

Vasile Calofir a ajuns în anul 1995 în București. Plăcerea lui cea mai mare era să meargă la facultatea de teatru unde interacționa cu studenții care repetau. Aflăm și care a fost motivul pentru care cunoscutul actor a plecat de acasă în căutarea unei noi vieți.

ADVERTISEMENT

“În 1995 când am și ajuns în București, în plimbările mele lungi prin oraș poposeam cel mai des la IATC (asta era denumirea facultății pe vremea aceea). Acolo aveam ocazia să întru prin sălile de clasă la repetițiile pentru regie, examene, și încet încet să interacționez cu studenții care repetau.

Asistând, începusem să învăț textele și ori de câte ori eram băgat în seamă puteam să imit cu o mare ușurință tot ce făceau ei. Când voiau să se amuze îmi cereau să ‘joc’ și-mi cereau tot felul de situații pe care eu, naiv în ale meseriei, le executam. Cam de aici și porecla de De Niro de Buzău (râde).

ADVERTISEMENT

La 21 de ani terminasem deja armata și eram în căutare de job. Nu era deloc ușor pentru că, în societate, totul era gri și haotic. Nimeni nu știa în ce direcție se va duce societatea. Eu am picat un examen de paznici de noapte la spitalul județean și acela a fost un moment cu adevărat greu pentru mine.

Eram disperat. Fratele meu mai mic mi-a spus de ce nu încerc să mă fac actor, că oricum făceam cam toate trăznăile pământului exact prin acea prismă, cumva, a actoriei. A doua zi am plecat la Bucureșți și nu m-am mai întors”, declară Vasile Calofir, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“N-am primit o palmă, n-am dat nicio palmă cât am stat acolo”

Ajuns în Bucureșți, cunoscutul actor și-a petrecut următoarele patru luni în Gara de Nord. Ziua avea diverse lucruri de făcut iar seara se întorcea în gară. Vasile Calofir mărturisește că ar putea să scrie un scenariu de film după tot ce a trăit printre oamenii de acolo și aflăm cum a decis să plece din Gara de Nord.

ADVERTISEMENT

“Ca o ‘nuanță’ importantă, n-am stat cu oamenii străzii. Erau și ei pe acolo dar și foarte multă lume, unii în tranzit, alții acolo munceau. N-am stat în gară pentru că nu mi-am propus asta. Ziua făceam prospecție și doar noaptea mă retrăgeam acolo. Cred că era un loc cât de cât sigur. Totul a decurs zi după zi fără știu când se va termina.

N-am primit o palmă, n-am dat nicio palmă cât am stat acolo. Aș putea să scriu un scenariu despre cât de fascinantă e acea lume pestriță, plină de gânduri, stări, emoții, despărțiri, revederi. Pe toate le-am văzut.

La un moment dat s-a ivit ocazia să ajung la teatrul ‘Podul’ de la Casa de cultură a studenților. M-am mutat acolo prin bunăvoința regretatului regizor, profesor și om de teatru, domnul Cătălin Naum. Totul a venit pe ‘filiera’ Ovidiu Niculescu, cu care interacționasem destul de mult prin facultate. El mi-a propus să merg acolo și îi mulțumesc de fiecare dată când ne vedem pentru asta”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Vasile Calofir.

“Nu cred c-o să mă însor vreodată, nu am astfel de calități”

Cunoscutul actor recunoaște că aveaa o tehnică specială la copiat, se ajuta de un geam deschis ca să vadă când se plimbă profesoara prin clasă. Își amintește de prima iubire, când avea 16 ani, și aflăm adevăratul motiv pentru care nu se va căsători.

“Nu cred c-o să mă însor vreodată. Bine, nu se știe niciodată dar, nu-mi doresc neapărat. Nu aștept acea cană de apă de la nimeni. Ne naștem singuri, plecăm singuri.

Să poți gestiona emoțiile, nevoile celuilalt într-o căsnicie, în afara alor tale, cred că e nevoie de multă forță interioară și un psihic foarte puternic. Eu nu am astfel de calități și de aceea am un respect deosebit pentru cei care o pot face”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Vasile Calofir.

“Într-o vară m-am îmbolnăvit de râie și îi șantajam pe copii că-i ating”

Cunoscutul actor își aduce aminte de copilăria lui, într-o casă cu 5 frați. A făcut toate nebuniile, s-a îmbolnăvit chiar de râie. Vasile Calofir mărturisește că are o relație specială cu mama lui și aflăm despre absențele nemotivate de la liceu.

“Copilăria mea a fost un bulgare de aur pe care nu l-aș schimba cu nimic în lumea asta. M-am născut într-o familie cu 5 copii, eu fiind ‘cel mai mijlociu’, cum îmi place să spun. N-am stat o secundă locului. Făceam multe trăsnăi dar, dacă am supraviețuit, înseamnă că am avut cu mine întotdeauna o părticică din Dumnezeul asta mare în sufletul meu.

Acest lucru îl port că pe o icoană de care nu permit nimănui să se atingă. Într-o vară m-am îmbolnăvit de râie. Partea bună din toată chestia asta era că îi șantajam pe copii să facă ce le spuneam, numai ca să nu-i ating, să se îmbolnăvească.

În perioada liceului eu am prins doi ani de liceu în comunism și alți doi în așa zisul început de democrație. În 4 ani de liceu am avut doar 4 absențe nemotivate pentru că-mi fixasem eu o strategie: dacă ești prezent, oricât de puțin te pregătești la o materie, tot ieși bine. Mai lipseam dar știam să fac câte o poveste bună pentru fiecare neprezentare la ore”, își amintește Vasile Calofir.

“Calofire, o să mănânci cozonac din meseria asta”

‘Robert de Niro din Buzău’ își mai amintește de primii bani câștigați pe când lucre la o firmă de irigații a partidului comunist. Cunoscutul actor își amintește cum, în anul 4 de facultate, a uitat monologul principal din piesa pe care o juca. Vasile Calofir ne spune și ce a înseamnat pentru el Dem Rădulescu, profesorul lui drag de actorie.

“De la am învățat multe. Dar cel mai important lucru a fost încrederea pe care mi-a insuflat-o când, într-o discuție în doi, mi-a zis că pot mânca cozonac din această meserie. `Calofire, o să mănânci cozonac din meseria asta. Așa cum te văd eu poți face și comedie și tragedie, și dramă și ce vrei tu, cu ușurința unui copil care și imaginează lucruri și pe care nimeni nu-l poate deranja`. Asta am tot făcut de atunci, făcând doar ce mi-a trecut prin minte și prin suflet, rămânând liber și creativ”, declară Vasile Calofir, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Cu toții tânjim după o fărâmă de aplauze”

Cel mai greu moment din viața cunoscutului actor a fost atunci când tatăl sau a murit. Ne spune ce hobby-uri are și recunoaște că tot ce a făcut a fost pentru zâmbete și aplauze.

“Colecționez pălării și ceasuri de buzunar. Și mai am foarte multe pixuri. Mai trag cu arcul când am ocazia pentru că asta am făcut toată copilăria mea! Și mai e ceva, ce n-am spus niciodată: eu îmi imaginez această lume exact ca pe o vizită la cineva acasă. La început ești proaspăt, jovial, curios, atent să nu deranjezi, zâmbitor.

Pe la mijloc te acomodezi cu atmosfera, mănânci, bei, vorbești tare, începi să ai dreptate, ești relaxat, scoți sacoul. Iar spre final te doare stomacul, nu te mai ascultă nimeni cu atenție, te îmbeți și chiar îți vine rău. La un moment dat adormi pe canapea și, totu;i, se va găsi cineva să-ți spună că trebuie să pleci. E la fel de valabil și în viață, dar și în meseria pe care o practic.

Cea mai mare realizare nu e de ordin material și cred că asta e doar efectul ideii că m-am mișcat. Realizarea o reprezintă premiul pe care îl primesc după spectacole, de la public, știind c-am făcut tot ce am putut pentru fiecare zâmbet, pentru fiecare moment de aplauze. Acest lucru nu se poate compara cu nimic.

Cu toții tânjim după o fărâmă de aplauze sau o îmbrățișare. Eu trăiesc asta din plin și-mi mulțumesc că nu mi-am trădat Dumnezeul care mi-a încredințat această misiune, aceea de a-i face pe oameni să zâmbească”, mai mărturisește Vasile Calofir.

“E frumos să urci dar s-ar putea să fie destul de greu să cobori”

Cunoscutul actor își aduce aminte de perioada când oamenii îl opreau pe stradă pentru că-l recunoșteau de la televizor. Consideră că frumusețea nu contează și, în cazul său, dă vină pe un factor genetic foarte bun.

“Eu am decis să rămân om și mai ales unul liber. Am simțit că oamenii mă știu când, după ce jucasem finala de la , mă opreau efectiv pe stradă și îmi ziceau, cu patos, c-au ținut cu mine sau nu. Mi-am dat seama că e frumos să urci dar s-ar putea să fie destul de greu să cobori foarte de sus. Am fost acolo, am văzut cum e, dar libertatea, oricum ar fi ea, e sublimă.

Frumusețea mea? Eu dau vina pe un factor genetic foarte bun. Am văzut atâția oameni frumoși, dar proști grămadă. Aș fi putut să nu fac nimic și să fiu un cioban (a nu se simți nimeni ofensat, dar nu trebuie să studiezi foarte mult) de succes, să zicem (râde, n. red.). Detest prostul gust, nesimțirea, tupeul gratuit și orice formă de prostie nerecunoscută”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Vasile Calofir.

“Cele mai importante lecții se învață greșind”

Dacă ar fi s-o ia de la început, Vasile Calofir mărturisește, cu sincertitate, că nu ar schimba absolut nimic. Consideră că cele mai mari lecții de învață greșind. Aflăm și ce planuri și proiecte are, toamna aceasta, cunoscutul actor.

“Dacă ar fi să o iau de la început n-aș schimba probabil nimic, pentru că acolo unde aș corecta acum m-ar face sigur să greșesc în altă parte. Cred că greșeala este bună. Cele mai importante lecții se învață greșind. Universul asta face, așa construiește, greșind, pentru a creea un echilibru perfect. Răul se întoarce întotdeauna , binele rămâne acolo unde l-ai făcut.

Pentru această perioadă mi-am planificat cât mai multe vacanțe, mai mult timp pentru citit, mai mult timp pentru mine. Dacă eu voi fi bine cu mine, voi fi bine cu tot ce mă înconjoară. Rezonanță, vibrație, emoție și, într-un final, poveste. Doar visez în fiecare zi pe unde aș fi fost dacă n-aș fi trecut pe ‘aci’. Aceasta este cea mai mare bucurie și o trăiesc din plin în fiecare zi !” mărturisește Vasile Calofir.