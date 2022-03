De ce nu vrea să audă Betty Blue de manele. Fiica lui Florin Salam a fost sinceră

Betty Blue, fata lui Florin Salam, a vorbit despre noutățile din viața ei într-un interviu online și a mărturisit, printre altele, de ce nu vrea să cânte manele.

Betty Blue, fiica lui Florin Salam, paralelă cu manelele

Bruneta respectă foarte mult munca pe care o face tatăl ei, unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi. Cu toate că a crescut cu muzica tatălui ei, Betty Stoian strâmbă din nas atunci când e întrebată dacă vrea să cânte și ea manele.

„Nici nu pot să cânt manele. Cânt manele, dar nu la nivelul ăla. Dacă vreau să cânt, cânt la nivelul ăla. Că mai vreau să fac eu o floricică…

De o perioadă am devenit foarte sinceră, pentru că, am dedus eu așa… Și dacă deranjez pe cineva, care e problema?”, a declarat Betty Blue în emisiunea Roxanei Nemeș de pe .

Pandemia i-a dat peste cap planurile

Betty a spus că nu o sperie deloc lumea manelelor, nebunia de a fi mai mereu plecat de acasă și obosit. Nu acesta e motivul principal care o ține departe de lumea tatălui ei. Pur și simplu, cântăreața a spus că nu i se potrivește acest gen de muzică și nu ar putea cânta niciodată, vocea ei mulându-se pe alte zone muzicale.

a spus că în perioada pandemiei nu a mai avut cântări, lucru de care s-au lovit mai toți artiștii, iar asta a enervat-o foarte tare. „Eu am avut… După ce am născut, am avut cea mai mare ambiție pe care puteam să o am.

Eram în stare să fac orice pentru cariera mea. Fix atunci a venit virusul. Și iar am căzut. A fost așa, dubios. Fix după ce am pățit eu asta, ca niciodată în viața mea”, a mai povestit Betty.

Fiica manelistului a spus că, deși nu o atrage muzica de petrecere sau lăutăria, oamenii care se învârt în această lume muncesc pe rupte.