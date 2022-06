De ce nu vrea Noemi să mai audă de Mihai Mitoșeru. Vedeta Kanal D, despre împăcarea cu fosta soție: “A rămas în lumea ei”

Mihai Mitoșeru regretă că a divorțat de Noemi, în urmă cu aproximativ 2 ani, după o relație de 14 ani. Prezentatorul emisiunii Se strigă darul” încă nu și-a refăcut viața personală și nici nu pare să aibă vreun gând.

Vedeta Kanal D preferă să-și ocupe timpul și mintea cu munca pentru a nu se mai gândi la viața personală, un capitol la care nu stă chiar bine, cel puțin momentan. Astfel, Mihai Mitoseru muncește zilnic pentru proiectele în care este implicat la Kanal D și nu numai.

Mihai Mitoșeru ne-a făcut dezvăluiri despre viața personală și profesională. Recunoaște că încă o iubește pe Noemi și ar fi dispus să se împace cu ea. Vedeta Kanal D ne-a mărturisit cum decurge o zi din viața lui, care a fost prima investiție serioasă pe care a făcut-o și care, ulterior, s-a dovedit “cea mai proastă afacere”, dar și ce dietă ține.

Mihai, care e viața ta?

-Viața mea e bună în sensul în care muncesc și mă simt bine. Muncesc de luni până luni. De luni până vineri prezint Teo Show (n.r. interviul a fost realizat, joi, 2 mai, înainte ca cu Teodora și cu Bella și e o bucurie în sufletul meu. Vinerea, după Teo Show, plec la nunți, prezint nunțile și filmez.

Ajung acasă undeva duminică noaptea și mai am timp și de cățel, aproape o oră. Un singur cățel am, băiatul e la mama. Ne-am împărțit cățeii, băiatul e la mama, fata e la mine.

Mihai Mitoșeru: “Am vrut să fiu ziarist sportiv și m-a trimis la un meci de baschet feminin și nu știam cu ce se mănâncă”

Nu mai locuiești cu mama…

Am stat cu mama doar când a avut ea niște probleme și a trebuit să stau cu ea, acum un an și jumătate, am stat vreo 2-3 luni. Stau singur de la 18 ani. Am plecat de acasă. Am avut așa o chestie… am zis că mama a muncit destul pentru mine și că eu trebuie să plec, indiferent ce fac, să muncesc eu.

Nu mi-a plăcut ideea să-mi dea mama bani după 18 ani. Și am plecat și am luat-o așa… de la minus. Am vrut să fiu ziarist sportiv și m-a trimis la un meci de baschet feminin și nu știam cu ce se mănâncă, nu știam câți joacă, nu știam nimic. Și mi-am dat seama că nu e de mine.

După 2 luni am dat o probă la Tele Euro Bingo Show și curios am și luat-o și am ajuns la cea mai vizionată emisiune din România. Așa a fost norocul meu.

“A fost cea mai proastă afacere din viața mea”

Îți mai amintești care a fost prima sumă de bani câștigată de tine și ce ți-ai cumpărat cu ea?

-Nu-mi amintesc, să fiu sincer. Îmi amintesc că voiam să-mi iau o mașină, coupe, de când eram mai copil visam la asta. Am zis că atunci când voi avea bani îmi voi lua mașina asta. Și într-adevăr mi-am luat mașina aia.

A fost cea mai proastă afacere din viața mea pentru că, în timp, am plătit-o de vreo două ori. Și când am vândut-o, am dat-o aproape pe gratis. A fost cea mai proastă afacere din viața mea (râde – n.r.). Dar nu-mi pare rău.

Muncești atât de mult încât îmi spui că doar duminica noaptea ajungi acasă. Cu viața personală cum stai?

-Viața mea personală stă exact cum mi-am dorit în perioada asta, adică nu există. Sunt trecut printr-un divorț, noi am divorțat degeaba.

Mihai Mitoșeru, despre Noemi: “Eu am divorțat, eu am plecat. Acum n-aș mai fi făcut greșeala aia”

Cum adică degeaba? Nimeni nu divorțează degeaba.

-Adică real, practic. N-a plecat cu cineva, n-am plecat cu cineva. Am fost fraieri și n-am știut să gestionăm… obișnuința aia, certurile după anumiți ani… și n-am făcut nimic nici eu, nici ea… fiecare dădea vina unul pe celălalt. Acum îmi pare rău, dar e tardiv, bănuiesc.

Ajunsesem să credem că fiecare e vinovat pentru tot răul din lume și nu ne-a mai convenit. Și am divorțat. Eu am divorțat, eu am plecat. Acum n-aș mai fi făcut greșala aia…

Ce spune Mihai Mitoșeru, despre fosta soție, Noemi: “Ea nu s-a schimbat, a rămas cu gândirea de atunci”

Dar totuși ați rămas în relații bune…

-Da. Ca orice om normal, rămâi în relații bune, mai ales dacă n-ai avut niște motive reale. Dar ea nu s-a schimbat, a rămas cu gândirea de atunci. Eu m-am schimbat, am înțeles unde am greșit, am înțeles că nu trebuie să mai fac… eu am înțeles cum e viața, cum sunt oamenii, ea nu a înțeles.

Ea a rămas în lumea ei și nu cred că mai există vreo șansă să ne împăcăm în viața asta. Nu cred…

Mihai Mitoșeru recunoaște că o mai iubește pe Noemi

O mai iubești?

-Cu siguranță o mai iubesc, cu siguranță mă mai iubește. Altfel nu venea după mine când am ieșit cu o fată undeva… nu intru în amănunte. Nu mai am ce să fac, am făcut tot ce am putut. M-am schimbat, sunt alt om.

pentru că este casa noastră, nu e casa mea. Ea a făcut mai mult decât mine în casa aia. Aici nu e vorba de cine aduce bani în casă, este vorba despre cine face ceva pentru casa aia. Așa gândesc eu. Mai mult n-am ce să fac.

Și pentru mine este bine că nu am timp să mă gândesc la o altă viață. Încă.

De asta și muncești atât de mult, probabil, ca să nu ai timp să te gândești la viață personală…

-Da. Dumnezeu a zis că e mai bine să muncesc ca să nu mă gândesc la altceva.

Mihai Mitoșeru, vacanță în Italia

Ce face mama ta? E bine? Cum sta cu sănătatea?

-Mama este foarte bine, ceea ce este cel mai important. Este sănătoasă. A trecut cu bine printr-o operație pe creier, 6 cm tumoră. Se duce pe la emisiuni, e bine. Doamne Ajută! O am doar pe mama. Știi cât de greu îmi este? N-am avut pe nimeni lângă mine când mama a avut operația pe creier.

Mi-am dat seama… ‘N-am pe nimeni, n-am bunici, n-am soție, n-am copii, n-am pe nimeni’. Mi-am asumat, am vrut să ajung aici, din păcate. Dar n-am făcut bine ce am făcut.

Ce planuri ai pentru vara aceasta?

-Habar nu am. Nici nu știu… aș vrea să mă mai duc și eu un pic undeva. De obicei plec din țară, îmi place să plec. N-am mai fost de mult timp. Aș vrea să plec câteva zile, iubesc Italia, îmi plac oamenii, îmi plac locurile, mâncarea, tot. Și am și prieteni.

Dar doar câteva zile că în weekend plec la nunți.

Mihai Mitoșeru ține dietă în cursul săptămânii și în weekend, când filmează la Se strigă darul, mănâncă

La nunțile astea te și distrezi…

-Eu mă cam distrez unde muncesc. Mie nu-mi place să munesc undeva unde nu mă simt bine. Nu cred că dacă nu te simți bine poți să dai același randament. Oricât de profi ești să faci… dar nu e atât de bine. În general mă simt bine unde muncesc.

Și la nunți, chiar dacă e foarte greu că filmez de ore de când se trezește mirele până se culcă, mă distrez. E frumos. Mănânc sarmale, eu sunt fan sarmale, mă duc cu gândul la ele. E adevărat că fără pâine, fără mămăligă, dar mănânc sarmale. Mă distrez și văd oameni faini, tradiții, obiceiuri…

Care e cea mai ciudată, neobișnuită tradiție pe care ai văzut-o la una din nunțile la care filmezi?

-Am văzut multe lucruri interesante pe care nu credeam că o să le mai văd în viața asta. Mulți oameni în alte zone vin în costume populare, ceea ce este foarte frumos. Se păstrează tradiții, obiceiuri.

Am întâlnit miri care n-au dormit împreună până în noaptea nunții. Nu credeam că mai există așa ceva… uite că există. În România. E foarte interesant și foarte frumos.

“Am 78 de kilograme, n-am avut nici în clasa a VIII-a”

Spuneai că mănânci sarmale fără mămăligă, fără pâine. Ții o dietă anume?

-Da, de luni până vineri mănânc fără carbohidrați, în sensul în care mănânc proteină – carne, brânză, ouă, cât mai slabe, mănânc legume și salate. Și în weekend mai trișez că mănânc sarmale și alte chestii.

Duminica trișez… la un moment dat corpul se obișnuiește cu ce mănânci și nu mai arde, așa că duminica mănânc orice: pizza, paste, dulciuri. E o dietă pe care mi-am propus-o, pentru că la 47 de ani – pe 5 iulie – nu mă mai ajută vârstă. Alerg cât pot. Să știi că muncesc pentru treaba asta. Mă țin. Am 78 de kilograme, n-am avut nici în clasa a VIII-a. Mă simt bine.