De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”

Giovanni Becali și Victor Becali, cei doi frați celebri din zona impresariatului de fotbaliști, nu obișnuiesc să zboare cu același avion. Care este explicația.
Adrian Baciu
17.03.2026 | 14:15
Giovanni Becali explică de ce nu mai zboară în același avion cu fratele Victor Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
Ioan și Victor Becali, fără îndoială două personaje de succes când vine vorba de transferurile de jucători din țara noastră, au făcut zeci de mii de kilometri în ultimele decenii în Europa și întreaga lume. Cu toate acestea, cei doi nu obișnuiesc să zboare în același avion. La FANATIK, Giovanni a dezvăluit motivul care se ascunde în spatele acestui lucru.

De ce nu zboară Giovanni Becali în același avion cu fratele Victor Becali. Evenimentul șocant petrecut în urmă cu 30 de ani

În ediția de duminică, 15 martie 2026, a emisiunii ”Giovanni Show”, celebrul impresar român de fotbaliști a făcut o dezvăluire de senzație în legătură cu o ”tradiție” pe care o pun în practică el și fratele său, Victor, de decenii. Cei doi frați Becali nu zboară cu același avion de 25-30 de ani. Care este evenimentul de la care a plecat această decizie.

Ioan Becali și Horia Ivanovici au vorbit despre ultimele meciuri din UEFA Champions League. Giovanni a dezvăluit faptul că a fost prezent, marțea trecută, pe arena Wanda Metropolitano din Madrid, la meciul Atletico – Tottenham. Aici, Giovanni a fost însoțit de fratele Victor. Cei doi au zburat la Madrid cu avionul. A fost doar a doua oară în ultimii 30 de ani când aceștia fac acest lucru.

Prima dată marți pe Metropolitano, am fost cu frate-miu, că trebuia să vină cineva, un alt prieten de-al meu, a venit alt prieten bun de-al meu și a de-al lui frate-miu și a venit frate-miu. E a doua oară când zburăm împreună. N-am zburat niciodată cu frate-miu. În toată viața mea n-am zburat niciodată.

O singură dată, acum 30 de ani sau 25 de ani, mergeam la Londra, nu mai știu cu ce motiv și, cam pe la Bruxelles, se anunță în avion asta cu alerta. Puneți-vă centurile. S-a spart parbrizul la avion. Pac pac, a aterizat pe la Bruxelles avionul repede, am luat unul mic și am mers până la Londra. Și de atunci zic, bă, nu mai repet chestia”, povestește Giovanni.

Giovanni Becali, despre decizia de a nu mai zbura în același avion cu fratele Victor Becali: ”Să rămână măcar unul”

Giovanni Becali spune că decizia luată în urmă cu trei decenii a fost atât una legată de superstiție, cât și una de business. ”(n.r. A fost o decizie de business: Doamne ferește cade avionul cu unul să rămână celălalt?) Să rămână unul. Cum familiile noastre sunt împreună, casele au fost întotdeauna vizavi, cu sora, cu tot. Am zis, să rămână unul. La noi, frăția e în așa fel încât cel care rămâne să ducă mai departe business-ul”, spune Giovanni.

Motivul pentru care Giovanni Becali nu zboară în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “S-a spart parbrizul! Și am hotărât să rămână măcar unul”

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un umil servil! Nu există așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!