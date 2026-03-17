De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”

Ioan și Victor Becali, fără îndoială două personaje de succes când vine vorba de transferurile de jucători din țara noastră, au făcut zeci de mii de kilometri în ultimele decenii în Europa și întreaga lume. Cu toate acestea, cei doi nu obișnuiesc să zboare în același avion. La FANATIK, Giovanni a dezvăluit motivul care se ascunde în spatele acestui lucru.

De ce nu zboară Giovanni Becali în același avion cu fratele Victor Becali. Evenimentul șocant petrecut în urmă cu 30 de ani

În ediția de duminică, 15 martie 2026, a emisiunii ”Giovanni Show”, celebrul impresar român de fotbaliști a făcut o dezvăluire de senzație în legătură cu o ”tradiție” pe care o pun în practică el și fratele său, Victor, de decenii. Cei doi frați Becali nu zboară cu același avion de 25-30 de ani. Care este evenimentul de la care a plecat această decizie.

din UEFA Champions League. Giovanni a dezvăluit faptul că a fost prezent, marțea trecută, pe arena Wanda Metropolitano din Madrid, la meciul Atletico – Tottenham. Aici, Giovanni a fost însoțit de fratele Victor. Cei doi au zburat la Madrid cu avionul. A fost doar a doua oară în ultimii 30 de ani când aceștia fac acest lucru.

”Prima dată marți pe Metropolitano, am fost cu frate-miu, că trebuia să vină cineva, un alt prieten de-al meu, a venit alt prieten bun de-al meu și a de-al lui frate-miu și a venit frate-miu. E a doua oară când zburăm împreună. N-am zburat niciodată cu frate-miu. În toată viața mea n-am zburat niciodată.

O singură dată, acum 30 de ani sau 25 de ani, mergeam la Londra, nu mai știu cu ce motiv și, cam pe la Bruxelles, se anunță în avion asta cu alerta. Puneți-vă centurile. S-a spart parbrizul la avion. Pac pac, a aterizat pe la Bruxelles avionul repede, am luat unul mic și am mers până la Londra. Și de atunci zic, bă, nu mai repet chestia”, povestește Giovanni.

Giovanni Becali, despre decizia de a nu mai zbura în același avion cu fratele Victor Becali: ”Să rămână măcar unul”

în urmă cu trei decenii a fost atât una legată de superstiție, cât și una de business. "(n.r. A fost o decizie de business: Doamne ferește cade avionul cu unul să rămână celălalt?) Să rămână unul. Cum familiile noastre sunt împreună, casele au fost întotdeauna vizavi, cu sora, cu tot. Am zis, să rămână unul. La noi, frăția e în așa fel încât cel care rămâne să ducă mai departe business-ul", spune Giovanni.