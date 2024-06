De ce o vor actorii pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei în locul lui Nicușor Dan: ”Nu s-a mai făcut din păcate nimic. Cultura este în suferință”

în podcastul “Sport şi Politică”, despre situația privind evenimentele culturale și lipsa investițiilor din teatrele bucureștene, în mandatul lui Nicușor Dan.

Ce spune Gabriela Firea despre bugetele din teatre

Abordând acest subiect, moderatorul podcastului, Horia Ivanovici, a punctat că se constată o prăbușire a lumii artistice și a teatrului în București. „De când a venit Nicușor Dan, am văzut o prăbușire a teatrului din București”, a subliniat Horia Ivanovici, amintind despre tăierea bugetului pentru actori.

a alocat un buget mult mai mic pentru instituțiile de cultură din Capitală, Gabriela Firea și-a exprimat părerea prin prisma unei întâlniri pe care a avut-o, zilele trecute, cu oameni de cultură din București.

Așa cum era de așteptat, cei mai mulți dintre ei sunt nemulțumiți de situația actuală. Ba chiar, unii dintre ei i-au dezvăluit Gabrielei Firea că la alegerile din 2020 l-au votat pe Nicușor Dan.

„M-am întâlnit zilele trecute cu mai mulți actori, regizori și oameni de cultură, oameni de artă din București. Și culmea, mi-au spus că mare parte din ei l-au susținut și l-au votat. (n.r. Nicușor Dan)

Lumea de bună credință a crezut că va fi mai bine. Promisiunile au fost foarte mari și oamenii au crezut aceste lucruri. Și acum au spus că niciodată nu a fost în instituțiile de teatru din București un buget așa mic, adică un buget inexistent, tăieri așa de mari”, a declarat Gabriela Firea.

„Cultura este în suferință, în București”

Candidata PSD la Primăria Capitalei a amintit că în timpul mandatului său au fost făcute investiții de amploare în teatrele din București. Totodată, au fost angajați 100 de actori și s-au deschis două teatre.

„Noi am reușit să facem rost de posturi, în mandat, am angajat 100 de actori care stăteau într-un provizorat. Aveau diverse colaborări punctuale cu teatrele, dar nu aveau o stabilitate. Și nu este normal.

Și actoria este o profesie ca oricare alta și trebuie, ca om, să ai o siguranță a locului de muncă, o carte de muncă, să știi totuși că ai o continuitate. 100 de posturi am reușit să dăm teatrelor și bugete la care nici nu se gândeau, de ordinul zecilor de milioane de euro.

Am deschis Teatrul Dramaturgilor din România, am deschis Teatrul Lumina, am îmbunătățit din punct de vedere al condițiilor. Ați văzut că unele teatre sunt foarte vechi, scaunele sunt de acum 30 de ani”, mai spune candidata PSD la Primăria Capitalei.

Actorii i-au mărturisit Gabrielei Firea că nu au trecut niciodată printr-o situație de acest fel, după tăierea bugetului pentru instituțiile culturale. Candidata la Primărie spune că printre prioritățile sale se numără investițiile în acest sector.

„Nu s-a mai făcut din păcate nimic. Cultura este în suferință, în București. Și repet, în întâlnirea de acum câteva zile îmi spuneau că ei nu mai știu ce să facă să se schimbe ceva la Primărie, pentru că niciodată nu a fost așa. Îmi doresc să mă întorc și să investim din nou”, a adăugat Gabriela Firea.

