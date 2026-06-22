De ce plătea Kopic 5000 de euro în fiecare lună unei firme. În 5 minute știa tot ce se întâmplă

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, după două sezoane și jumătate petrecute la formația din „Ștefan cel Mare”. În perioada petrecută pe banca roș-albilor, antrenorul croat era la curent cu tot ce mișcă la echipă, iar pentru acest lucru plătea lunar nu mai puțin de 5000 de euro.

Zeljko Kopic plătea 5000 de euro pe lună din salariul de la Dinamo

Din informațiile FANATIK, din salariul pe care îl avea la Dinamo, Zeljko Kopic plătea o firmă de PR din Croația cu 5000 de euro pe lună, care se ocupa de imaginea fostului tehnician al „câinilor”. Respectiva firmă îl ținea la curent pe Kopic cu tot ce se întâmpla la gruparea din „Ștefan cel Mare”, inclusiv cu aparițiile în presă ale fotbaliștilor și ale conducătorilor și ceea ce declarau aceștia. Toate informațiile ajungeau la antrenor în maxim 5 minute.

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„E profesionist atunci. Convingerea mea este că Dinamo nu a suferit prin plecarea lui Kopic. Dar eu nu îi dădeam drumul lui Florentin Petre. Eu îl opream pe Petre”, a comentat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Zeljo Kopic analizează meciurile de la CM 2026

Liber de contract după despărțirea de Dinamo, Zeljko Kopic nu se grăbește să își găsească un nou angajament. Ba, mai mult, Cel puțin pe perioada Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic. Zeljko Kopic a primit propunerea de a comenta partidele Croației de la CM 2026. Fostul tehnician al roș-albilor a acceptat oferta și face parte din echipa de analiști pe perioada Campionatului Mondial. C

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Locul 3 la CM 2022, Croația a debutat cu stângul la ediția din acest an a FIFA World Cup. Fotbaliștii lui Zlatko Dalic au pierdut în runda inaugurală, scor 2-4, cu Anglia. Croații speră să își ia revanșa în partida din etapa cu numărul 2, în care vor întâlni reprezentativa din Panama. Duelul va avea loc miercuri, 24 iunie, de la ora 02:00. Ultimul meci diin faza grupelor pentru naționala lui Dalic va fi duminică, 28 iunie, ora 00:00, împotriva Ghanei.

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