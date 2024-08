Grigore Sichitiu a fost invitatul special al lui Robert Niță la SUFLET DE RAPIDIST. motivul pentru care Rapidul plătește datorii de milioane de euro.

De ce plătește Rapidul datorii istorice de milioane de euro? “N-au avut minte nici cât musca!”

Grigore Sichitiu este de părere că Rapidul putea să nu plătească datorii de milioane de euro. susține că actuala conducere putea să creeze o nouă entitate în locul celei existente. Astfel, șefii grupării din Crângași ar fi evitat să plătească sumele colosale.

ADVERTISEMENT

“Sunt niște prostii. N-au avut minte nici cât musca! Asta i-am spus și lui Daniel. M-am dus să văd cine era juristul lui. Zic ‘Voi ați verificat care sunt litigiile FC-ului?’. Clubul era în faliment, lege recunoscută în toată Europa.

De ce să preiei toate datele? Trebuia făcută o entitate nouă, de la 0. FC Rapid 1923 care nu avea nicio legătură cu FC U. Scăpai de datorii, de milioane. Nu au avut minte.

ADVERTISEMENT

“Trebuie să știi carte”

Nu au vrut să schimbe. Nu le lua nimeni cupele din vitrină. E o tâmpenie extraordinară. Nu s-au documentat. Dacă eram eu, nu era săptămână să nu sun la UEFA sau la FIFA și să întreb cum e asta. Dar trebuie să știi carte.

Ai două contracte. Cel care respectă legile naționale și ai contractul de transferări FIFA. Trebuie să fie în concordanță cele două, nu pot să fie diferite.

ADVERTISEMENT

Eu am avut discuții cu oamenii pe care îi aveam contabili. Am angajat profesor de la ASE, care să mă învețe să fac buget, să fac cash flow, asta pentru că nu știam. Eu nu am semnat așa orice, cine a semnat așa, a intrat în pușcărie.

Trebuie să știi lucrurile astea, pentru că sunt niște legi de bază care trebuiesc respectate. Dacă ai un venit nu poți să treci la altele, până nu îți plătești taxele. Asta e evaziune fiscală. Dacă nu știi carte, o furi.

ADVERTISEMENT

O mare problemă sunt și agenții. Nu știu cine face acum transferurile la Rapid. Am avut și eu probleme d-astea. Îmi zicea cineva să semnez eu, dar nu făceam așa ceva. El la pârnaie, eu la bere. Dacă nu știi carte și te dai șmecher, așa pățești”, a declarat Grigore Sichitiu la SUFLET DE RAPIDIST.

Motivul pentru care Rapidul plătește datorii de milioane de euro