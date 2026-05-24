De ce pleacă, de fapt, Guardiola de la Manchester City. „Se poate ajunge chiar la o retrogradare, e un vizionar”

Pep Guardiola se desparte de Manchester City la finalul acestui sezon. Giovanni Becali a spus adevăratul motiv din spatele deciziei luate de tehnicianul spaniol.
Mihai Dragomir
24.05.2026 | 07:30
Sezonul 2025-2026 este ultimul pentru Pep Guardiola (55 de ani) la Manchester City. Tehnicianul nu va mai continua la echipa pe care a antrenat-o timp de 10 ani și pentru care a scris istorie. Giovanni Becali a văzut mesajul de adio al antrenorului pentru club și a spus care este adevăratul motiv pentru care, deși mai avea un an de contract, pleacă încă de acum.

Giovanni Becali știe motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

Gruparea din Premier League a confirmat oficial că tehnicianul catalan se va despărți de echipă. Pep Guardiola pune capăt unui deceniu de glorie alături de echipa din Manchester. Giovanni Becali consideră că antrenorul a luat această decizie de acum din cauza multiplelor procese pe care Manchester City le are cu FIFA, după ani în care a transferat și investit în jucători sume colosale. „Cred că Guardiola simte pericolul care o pândește pe Manchester City. Ei sunt într-un proces cu FIFA, cu Comisiile Financiare de ani de zile. Probabil, acest proiect se va încheia. Și după câte știu eu și aud, probabil se va încheia cu o declasare sau se poate ajunge chiar la retrogradare. Nu în B, ci în Liga 4 probabil. E un ‘vizionar’. Renunță la un an pe care îl mai avea în contract și pleacă.

Bineînțeles că i s-au întâmplat și multe. S-a și despărțit, soția a plecat la Barcelona. Copiii nu știu unde sunt. A avut și el probleme. Noi vedem situația fotbalistică. Dar vezi tu, când se sparge familia și copiii cresc și unul zice nu stau în Anglia, mă duc la Barcelona că acolo am crescut… Încep problemele. În primul rând îl văd că vrea să se odihnească. Eu sunt prieten cu Josep Maria Orobitg, managerul lui.  E un om care are aproape 80 de ani și îi manageriază și toate finanțele. Cred că are nevoie de odihnă. El a pierdut la Everton campionatul anul acesta”, a spus inițial Giovanni Becali.

Mesajul lui Pep Guardiola la despărțirea de Manchester City

Pep Guardiola a venit cu o primă reacție după anunțul făcut de Manchester City cu privire la despărțirea dintre cele două părți. „Fanii, staff-ul, oamenii din Manchester, mi-ați dat putere când am avut cea mai mare nevoie. Ceea ce am făcut, am făcut-o pentru voi toți. Și ați fost pur și simplu excepționali.

Încă nu știți, dar lăsați o moștenire. Așa că, pe măsură ce timpul meu se apropie de sfârșit, fiți fericiți. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că aveți încredere în mine. Vă mulțumesc că m-ați împins. Vă mulțumesc că mă iubiți!”, a spus, printre altele, antrenorul spaniol.

  • 01.07.2016 este data la care Pep Guardiola semna cu Manchester City
  • 21 de trofee a câștigat Pep Guardiola cu Manchester City

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
