De ce poartă Bianca Drăgușanu numai peruci. Ce dezvăluire surprinzătoare a făcut vedeta

Bianca Drăgușanu a dezvăluit care este motivul pentru care poartă numai peruci! Iată ce a dezăluit vedeta despre secretul unui păr frumos.

Bianca Drăgușanu poartă numai peruci de mai mulți ani

Fosta asistentă de televiziune a dezvăluit că în ultimii ani din viața sa a purtat numai peruci atunci când a mers la diverse evenimente.

Acum, Bianca Drăgușanu a dezvăluit care este motivul pentru care poartă numai peruci. Pe lângă faptul că poate să aibă cu ajutorul lor, vedeta a explicat și ce beneficii au perucile.

Bianca Drăgușanu a lăudat foarte mult acest aspect și a specificat că purtarea perucilor a ajutat-o foarte mult să își crească părul natural.

Motivul este unul simplu, deoarece nu a mai fost nevoită să se vopsească atât de des sau să își coafeze părul, fiindcă avea o soluție mult mai bună la îndemână, anume purtarea perucilor care arătau deja perfect.

Secretul Biancăi Drăgușanu pentru un păr superb

Pe lângă faptul că scăpa de timpul petrecut pentru a-și coafa mereu părul sau pentru a-l vopsi, vedeta a mai obținut un beneficiu, acela că nu își mai deterioa propriul păr.

Acum, fosta asistentă de televiziune a mărturisit că are un păr natural superb!

„Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des.

În ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar, iar aceste două aspecte m-au ajutat să am un păr superb”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

De asemenea, Bianca Drăgușanu a dat detalii și despre ce poartă în aceste momente. Mai precis, este vorba de o tresă care se agață ușor pe scalp cu ajutorul unui cleștișor.

„În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos”, a mai spus vedeta pe rețelele de socializare.