De ce poate CFR Cluj să intre pentru a doua oară în insolvență. Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar nominalizat de Neluțu Varga. Exclusiv

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CFR Cluj se află în cea mai dificilă situație din „era Neluțu Varga”, iar clubul urmează să intre în insolvență. Din informațiile obținute de FANATIK, patronul „feroviarilor” a apelat la RTZ & Partners, mai exact la Răzvan Zăvăleanu, care s-a ocupat și de Dinamo București pe perioada insolvenței, pentru a fi administratorul judiciar al clubului.

Cum poate CFR Cluj să intre pentru a doua oară în insolvență

Odată cu vestea că Neluțu Varga vrea să pornească procedura de insolvență la CFR Cluj, mai multă lume s-a întrebat dacă acest lucru este legal, după ce clubul a mai trecut prin acest proces în urmă cu mai mulți ani. FANATIK a stat de vorbă cu un expert în domeniu, care ne-a explicat de ce se poate întâmpla acest lucru.

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Chiar dacă CFR Cluj a mai trecut printr-o insolvență în trecut, acest lucru nu va afecta situația din prezent a echipei. În 2017, când Neluțu Varga a preluat clubul, a plătit datoriile și a scos clubul din insolvență. De atunci a trecut aproape un deceniu, iar conform legislației, dacă au trecut mai mult de cinci ani se poate intra din nou în insolvență.

Dacă CFR Cluj ar fi fost nevoită să intre în insolvență la mai puțin de 5 ani după ce Neluțu Varga rezolvase problemele financiare, atunci societatea ar fi intrat automat în faliment. Acest lucru era imposibil să se întâmple, întrucât primii ani ai lui Neluțu Varga la CFR Cluj au fost magici, iar „feroviarii” au câștigat cinci titluri consecutive.

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Neluțu Varga a apelat la Răzvan Zăvăleanu pentru a fi administratorul judiciar al lui CFR Cluj

Chiar dacă a amenințat că va renunța la CFR Cluj, Neluțu Varga vrea să facă ordine în interiorul celui mai titrat club din România în ultimul deceniu. După o nouă rușine trăită în cupele europene, CFR Cluj l-a demis pe Antonio Folha, iar după lungi discuții FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

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Pentru ca jucătorii să aibă liniștea financiară de care antrenorul are nevoie, CFR Cluj urmează să intre în insolvență, conform FANATIK a aflat că Neluțu Varga a apelat la Răzvan Zăvăleanu, cel care a ajutat-o și pe Dinamo în perioada grea prin care a trecut. Deși creditorii lui CFR Cluj au solicitat insolvența încă din iunie 2025, După ratarea calificării în Conference League,

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