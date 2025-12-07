De ce prezența la vot din Capitală este atât de mică. Cum explică specialiștii fenomenul: „Nu e din cauza vremii”

ADVERTISEMENT

Consultantul politic Cristian Andrei, fondator al Agenției de Rating Politic, a făcut o scurtă analiză pe baza datelor oficiale care arată că prezența la vot, la alegerile pentru Primăria Capitalei, este una extrem de scăzută. Tot el a subliniat și ce s-a întâmplat, între timp, în restul localităților în care se votează.

De ce prezența la vot este atât de scăzută: explicațiile unui specialist

Consultantul politic Cristian Andrei susține că ne oferă „câteva lecții de învățat”. Acesta a subliniat faptul că doar Capitala se confruntă cu această situație însă precizează, pe scurt, care sunt diferențele majore între București și restul localităților unde se votează.

„Prezența e mică DOAR în București (12% la miezul zilei). În restul țării unde se aleg PRIMARI, prezența e similară sau chiar peste 2024 (peste 22-24%). Și nu e o problemă de mediu urban. La Găești, orășel unde sunt alegeri, prezența e ok. Problema e la București, nu vremea. Mai exact oferta, campania”, a declarat Cristian Andrei.

Locuitorii unei comune din Dolj „îi fac de râs” pe bucureșteni

În același timp, consultantul politic afirmă că prezența la vot din Buzău „e chiar mai praf ca la București”. De asemenea, Cristian Andrei a subliniat că într-o comună din Dolj 50% dintre alegători s-au prezentat deja la urne. este cu puțin peste 20%.

„O altă lecție mișto e că la Buzău, unde se alege președintele de CJ, oamenii nu sunt interesați la fel ca la primării (sub 10%). Nici în rural, nici în urban. E chiar mai praf prezența ca la București. O lecție bună despre cât de mult sunt interesanți oamenii de acest post.

La amuzament, în timp ce noi ne chinuim cu 11%, în Dolj prezența deja a depășit 50% într-o comună. Iar într-o localitate mică din Caraș, cei doar 168 de oameni care au votat până acum reprezintă 20% din totalul celor cu drept de vot. Apropo de reorganizare administrativă”, a mai spus specialistul.