De ce prezența la vot din Capitală este atât de mică. Cum explică specialiștii fenomenul: „Nu e din cauza vremii”

Consultantul politic Cristian Andrei, fondator al Agenției de Rating Politic, a făcut o scurtă analiză pe baza datelor oficiale care arată că prezența la vot, la alegerile pentru Primăria Capitalei, este una extrem de scăzută. Tot el a subliniat și ce s-a întâmplat, între timp, în restul localităților în care se votează.
Consultantul politic Cristian Andrei susține că situația prezenței la vot ne oferă „câteva lecții de învățat”. Acesta a subliniat faptul că doar Capitala se confruntă cu această situație însă precizează, pe scurt, care sunt diferențele majore între București și restul localităților unde se votează.
„Prezența e mică DOAR în București (12% la miezul zilei). În restul țării unde se aleg PRIMARI, prezența e similară sau chiar peste 2024 (peste 22-24%). Și nu e o problemă de mediu urban. La Găești, orășel unde sunt alegeri, prezența e ok. Problema e la București, nu vremea. Mai exact oferta, campania”, a declarat Cristian Andrei.
În același timp, consultantul politic afirmă că prezența la vot din Buzău „e chiar mai praf ca la București”. De asemenea, Cristian Andrei a subliniat că într-o comună din Dolj 50% dintre alegători s-au prezentat deja la urne. În București, până la ora 15.30, prezența la vot este cu puțin peste 20%.
„O altă lecție mișto e că la Buzău, unde se alege președintele de CJ, oamenii nu sunt interesați la fel ca la primării (sub 10%). Nici în rural, nici în urban. E chiar mai praf prezența ca la București. O lecție bună despre cât de mult sunt interesanți oamenii de acest post.
La amuzament, în timp ce noi ne chinuim cu 11%, în Dolj prezența deja a depășit 50% într-o comună. Iar într-o localitate mică din Caraș, cei doar 168 de oameni care au votat până acum reprezintă 20% din totalul celor cu drept de vot. Apropo de reorganizare administrativă”, a mai spus specialistul.