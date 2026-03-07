De ce prind mai greu femeile din România un contract de muncă bine plătit. Date surprinzătoare în comparație cu bărbații

ADVERTISEMENT

România se află pe podiumul UE la decalajul de ocupare între femei și bărbați, iar specialiștii FANATIK atrag atenția că diferențele nu sunt doar statistice. Mentalitatea, stereotipurile și structura familiei fac ca multe femei să rămână în joburi part-time sau prost plătite, afectându-le pe termen lung. Ce se poate face pentru ca aceste inegalități să dispară?

De ce femeile din România obțin mai greu joburi bine plătite față de bărbați

Diferențele dintre angajatele și angajații din Uniunea Europeană rămân vizibile, iar România se situează printre țările cu cel mai mare decalaj de ocupare, conform celei mai recente statistici .

Potrivit instituției europene de statistică, în 2024 rata de ocupare a bărbaților în UE a ajuns la 80,8%, în timp ce în cazul femeilor s-a oprit la 70,8%. Diferența de 10 puncte procentuale reprezintă așa-numitul „gender employment gap”, adică discrepanța dintre rata de angajare a bărbaților și cea a femeilor cu vârste între 20 și 64 de ani.

România, în topul țărilor cu cel mai mare decalaj

În 2024, cele mai mari dezechilibre între angajatele și angajații din Uniunea Europeană s-au înregistrat în Italia (19,4 pp), Grecia (18,8 pp) și România (18,1 pp).

Cu alte cuvinte, România ocupă locul trei în UE în ceea ce privește diferența dintre rata de ocupare a bărbaților și cea a femeilor. Este un semnal clar că femeile din țară participă la sectorul profesional într-o proporție semnificativ mai mică decât bărbații.

La polul opus se află Finlanda, unde discrepanța este aproape inexistentă (0,7 pp), dar și Lituania (1,4 pp) și Estonia (1,7 pp), țări în care echilibrul între angajatele și angajații din forța de muncă este mult mai bine conturat.

Femeile, mai des în part-time și contracte temporare

Datele arată că, chiar și atunci când sunt angajate, . La nivel european, 27,8% dintre angajatele ocupate au un loc de muncă part-time, comparativ cu doar 7,7% dintre angajați.

Aceeași discrepanță se observă și în cazul contractelor pe perioadă determinată. 11,3% dintre femei lucrează în baza unor contracte temporare, față de 8,9% dintre bărbați. În plus, subocuparea, situația în care o persoană ar dori să lucreze mai mult, dar nu poate, afectează 3,6% dintre femei, comparativ cu 1,6% dintre bărbați.

Evoluția României în ultimii 10 ani

La nivelul UE, , cu 1,1 puncte procentuale între 2014 și 2024. În 22 de state membre s-a înregistrat o reducere a decalajului, cea mai spectaculoasă fiind în Malta, unde diferența s-a diminuat cu 13,2 puncte procentuale.

Există însă și excepții. În Grecia, decalajul a rămas neschimbat (18,8 pp), iar în România diferența chiar a crescut ușor, cu 0,6 puncte procentuale. Creșteri s-au mai înregistrat în Cipru (+2,3 pp), Bulgaria (+1,4 pp) și Italia (+0,5 pp).

De ce femeile au mai puține joburi și mai multe contracte part-time

Pornind de la aceste informații, care relevă un decalaj semnificativ între rata de ocupare a femeilor și cea a bărbaților în UE și poziția deloc confortabilă a României, FANATIK a discutat cu doi specialiști din domenii diferite pentru a înțelege mai bine cauzele din spatele cifrelor.

Pe de o parte, am discutat cu sociologul Gelu Duminică, care a analizat fenomenul din perspectivă socială și structurală. Pe de altă parte, am solicitat o opinie din zona pieței muncii și a resurselor umane, de la Sorina Faier, reprezentant de la Academia de HR.

„După ce ne uităm la diferențele de angajare dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană, cred ca este nevoie să analizăm serios felul în care funcționează societatea noastră.

Faptul că femeile sunt angajate într‑o proporție mai mică, că lucrează mai des part‑time și că sunt mai expuse precarității e rezultatul unor structuri sociale care distribuie inegal responsabilitățile, care pun povara îngrijirii aproape exclusiv pe umerii femeilor și care continuă să valorizeze diferit munca lor”, a afirmat sociologul Gelu Duminică, pentru FANATIK.

Diferențele de angajare nu se explică doar prin bani

Totodată, Duminică semnalează că, dincolo de statistici, se ascunde o problemă mai profundă, legată de mentalitate și de felul în care este structurată societatea românească. În opinia sa, discrepanțele dintre angajatele și angajații din sectorul profesional nu pot fi reduse la simple explicații economice, precum nivelul salariilor sau oferta de locuri de muncă.

„Acest raport ne arată și un decalaj serios de mentalitate. Pentru că atât timp cât creșele sunt puține și cultura organizațională pare că penalizează maternitatea, marea majoritate a femeilor vor continua să aibă joburi mult mai instabile și prost plătite decât bărbații.

Mai grav este ca această realitate asta le va afecta și viitorul — pensii mai mici, vulnerabilitate mai mare, șanse reduse de mobilitate socială, etc.”, admite specialistul în probleme sociale.

Duminică: „Mai puține declarații și mult mai multe investiții și schimbări de comportament”

În același registru, Gelu Duminică punctează că simpla constatare nu este suficientă dacă nu este urmată de măsuri concrete. Este nevoie de intervenții reale din partea statului, angajatorilor și familiilor, pentru ca echilibrul între viața profesională și cea personală să nu mai fie o povară aproape exclusiv feminină.

„Dacă vrem să reducem cu adevărat acest decalaj, avem nevoie de servicii publice funcționale, de angajatori care înțeleg flexibilitatea ca pe un drept și de o schimbare reală în felul în care împărțim munca din familie. Și mai presus de toate de bărbați care să accepte că multe din drepturile pe care le au sunt doar niște privilegii și că e nevoie de ei ca partenerele lor să fie tratate cu respectul pe care-l merită.

Și, da, că tot vine 8 martie, mi-aș dori să văd mai puține declarații și mult mai multe investiții și schimbări de comportament”, a mai mărturisit, pentru FANATIK, profesorul universitar Duminică.

Femeile și bărbații continuă să lucreze în „lumi profesionale” diferite

Mai departe, Sorina Faier, în dialog cu reporterul FANATIK, oferă o perspectivă care arată că, deși s-au înregistrat progrese în ultimii ani, sectorul profesional din Europa rămâne puternic segmentat pe criterii de gen. Cu alte cuvinte, angajatele și angajații continuă să activeze, în mare parte, în domenii diferite.

„Datele noastre indică faptul că femeile sunt majoritare în profesii precum educația, sănătatea, îngrijirea copiilor sau suportul administrativ. În multe dintre aceste ocupații, ponderea femeilor depășește chiar 80–90% din totalul angajaților.

În schimb, bărbații domină în continuare domenii precum construcțiile, transporturile, ingineria sau producția industrială, unde procentul lor poate ajunge la peste 90%”, a precizat consultanta în dezvoltarea carierei.

Stereotipurile culturale și educaționale modelează carierele și salariile

Referindu-se la impactul stereotipurilor culturale și educaționale asupra sectorului profesional, Faier relevă cum aceste tipare modelează alegerile în carieră și contribuie, totodată, la inegalități salariale și dezechilibre între domenii.

„Această realitate nu este neapărat rezultatul diferențelor de competențe, ci mai degrabă al unor tipare culturale și educaționale care s-au construit în timp. De-a lungul deceniilor, societatea a asociat rolurile de îngrijire și suport cu femeile, iar domeniile tehnice și industriale cu bărbații. Aceste percepții influențează încă alegerile educaționale și profesionale ale tinerilor.

Din perspectiva pieței muncii, această segmentare are mai multe efecte. În primul rând, creează dezechilibre între industrii și limitează accesul la talent. În al doilea rând, contribuie la diferențe salariale între femei și bărbați, deoarece domeniile dominate de femei sunt adesea mai slab remunerate decât cele tehnice sau industriale”, a completat Sorina Faier, profesionistă în managementul talentelor, pentru FANATIK.

Faier: „Schimbarea începe mult mai devreme, în educație”

În continuare, specialista în dezvoltarea profesională remarcă că transformarea nu depinde doar de echitate, ci și de competitivitate, iar educația timpurie și diversitatea profesională sunt cruciale pentru un sector profesional mai armonios.

„Pentru companii, schimbarea acestei realități nu înseamnă doar o chestiune de echitate, ci și una de competitivitate. Organizațiile care încurajează diversitatea profesională și deschiderea către talente din zone diferite reușesc să își extindă baza de competențe și să atragă mai mulți candidați valoroși.

În același timp, schimbarea începe mult mai devreme, în educație. Încurajarea fetelor către domenii STEM – știință, tehnologie, inginerie și matematică – dar și normalizarea prezenței bărbaților în profesii precum educația sau îngrijirea sunt pași esențiali pentru o piață a muncii mai echilibrată.

Pe termen lung, o economie sănătoasă nu ar trebui să fie definită de meserii „pentru femei” sau „pentru bărbați”, ci de competențe, talent și oportunități egale”, conchide experta în piața muncii și leadership.