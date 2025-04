De ce PSD și PNL nu au produs niciun prezidențiabil de 10 ani. Cum s-a ajuns la Crin Antonescu: ”Am făcut o greșeală uriașă”

Invitații celei de-a doua emisiuni Testul Puterii cu Denise Rifai, în cadrul căreia au loc dezbaterile susținătorilor candidaților la alegerilor prezidențiale, Daniel Zamfir și Eugen Tomac, au răspuns la întrebări despre economie, guvernare și prezidențiabilii pe care îi susțin, dar și de ce PSD și PNL nu au produs niciun prezidențiabil de 10 ani.

Ce spun susținătorii candidaților despre măsurile economice implementate de actualul guvern

Întrebat cum comentează criticile care vorbesc despre dorința PSD de a implementa măsuri populiste care pot duce la agravarea deficitului bugetar, Daniel Zamfir a răspuns că există deja, la nivelul guvernului condus de Marcel Ciolacu, un plan care deja produce efecte pozitive, dând exemple din .

„Nu știu la ce măsuri populiste se referă cei care le afirmă. PSD a propus măsuri de plafonarea prețurilor și lucrul ăsta s-a văzut că a dus la scăderea inflației, mă refer la prețurile la energie, la alimentele de bază, prețurile RCA-ului. Alea au fost măsuri care au ținut inflația sub control. Că există acum, în campanie electorală, această efervescență în a acuza guvernarea despre ceea ce o să se întâmple, e evident. Ce pot să vă spun eu? Că România are deja un plan pe care l-a prezentat la Bruxelles.

La sfârșitul anului trecut, Marcel Ciolacu a fost la Bruxelles, a discutat un plan pe șapte ani de zile, prin care să ne revenim la acel deficit de 3%. Plan de care ne vom ține, asta este cert. N-a fost un an ușor și numai prin prisma alegerilor. A fost un an în care guvernul a luat niște măsuri extrem de curajoase și mă refer aici la reforma pensiilor, la dreptatea care s-a făcut tuturor pensionarilor și în ultimul rând planul de investiții care a fost fără precedent în România”, a explicat susținătorul lui Crin Antonescu.

În calitatea sa de lider politic care îl susține pe primarul Nicușor Dan, Eugen Tomac a spus, întrebat fiind cum va avea Partidul Mișcarea populară influență, acest partid nefiind în Parlament, în cazul unei victorii a edilului Capitalei, că „economia este, în momentul de față, prăbușită”.

„Actuala coaliție a îngropat România în datorii. n-a reușit să atragă bani europeni și eu cred că aici avem nevoie de o recredibilizare a României în relația cu partenerii financiari externi”, a mai răspuns Eugen Tomac.

Greșeala făcută de PNL și PSD la alegerile prezidențiale. Cum l-au ales pe Crin Antonescu

Daniel Zamfir a fost întrebat, de asemenea, de ce și revenirea lui Crin Antonescu în prim-planul politicii românești.

„Noi am făcut o greșeală uriașă în vara anului trecut, atunci când am decis, la guvernare fiind împreună, PSD și PNL, să avem candidați separați. Asta a făcut ca electoratul să nu mai înțeleagă, de fapt, cum vreți să guvernați împreună, dar aveți candidați separat. Și am făcut o greșeală atăcându-ne în campanie electorală. Ulterior am decis să nu mai facem această greșeală. De asta a fost această discuție, să avem un candidat comun care să întrunească toate condițiile.

Pentru că candidatul PNL n-ar fi o votat de PSD, candidatul PSD n-ar fi o votat de PNL. Și atunci am găsit acel candidat al coaliției de guvernare care să întrunească ceea ce dorește și electoratul de stânga și de dreapta și UDMR-ul. Și am apelat la Crin Antonescu tocmai pentru că Crin Antonescu este acea persoană potrivită pentru acest lucru. Mi-ar lua juma’ de emisiune să spun de ce este cel mai potrivit”, a declarat deputatul PSD la Testul Puterii, emisiune ce poate fi urmărită integral și pe canalele oficiale de și Facebook ale FANATIK.ro.