De ce Puya nu locuiește în casa de la țară: ”Una e când mergi ca turist, alta e când stai acolo”

Dragoș Gărdescu, cunoscut pe numele de scenă Puya, a dezvăluit de ce nu locuiește în , care se află în comuna Fundulea, în apropiere de București. Cântărețul a achiziționat-o în urmă cu un an.

Puya, adevărul despre motivul pentru care nu stă în casa de la țară

Puya și-a cumpărat o casă veche în urmă cu ceva timp și a decis să o restaureze, însă cântărețul nu stă în locuința de la țară. Fostul concurent de la America Express a spus care este adevăratul motiv pentru care nu s-a mutat din București.

Îndrăgitul adoră traiul din Capitală, unde trăiește încă de când s-a născut. Spune că nu poate locui acolo pentru că iubește cartierul în care locuiește, deși o perioadă destul de lungă a stat într-un apartament cu soția și cele 3 fete.

În prezent, cântărețul locuiește într-o casă din sectorul 3 pe care a reușit să o construiască cu greu. În ceea ce privește casa din afara orașului vedeta susține că este privită mai mult ca o casă de vacanță, unde merge pe perioade scurte.

„Eu nu prea am trăit pe la țară, mai degrabă acum, în ultimul timp. Dacă vă referiți la casa de la țara, pe care o am, acolo merg, stau o zi și mă întorc acasă, nu am stat acolo. Cu siguranță este un loc destul de diferit în care te redescoperi și înveți lucruri noi.

Cel puțin pentru mine, a fost ca o școală, statul și făcutul lucrurilor pe la țară. Una e când mergi ca turist, alta e când stai acolo, sunt două chesti total diferite. Nu aș sta!”, a dezvăluit Puya pentru .

Cum a renovat Puya casa din Fundulea

Puya și-a ținut fanii la curent cu renovarea casei din Fundulea pe care a reușit să o pună la punct cu ajutorul muncitorilor din Nepal. Cântărețul a făcut de-a lungul timpului mai multe vloguri din acest loc pe care l-a numit „Casa Puymici”.

Într-o filmare de pe Youtube vedeta anunța că vrea să dărâme o anexă din curte și să construiască un atelier de la zero. În acest spațiu artistul își dorea să depoziteze toate uneltele și toate cele necesare pentru grădină.

Cântărețul nu a uitat nici de distracție și după muncă a făcut un grătar alături de cei care i-au dat o mână de ajutor. Puya s-a filmat în timp ce încinge carnea pe grătar în curtea casei sale, muzica răsunând în boxe.