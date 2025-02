De ce Radu Petrescu arbitru la derby-ul Rapid – FCSB. Care este atuul „centralului” FIFA

Derby-ul Rapid – FCSB, programat duminică, 2 martie, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în cadrul etape a 29-a din Superliga a început deja să se încingă. Rivalitatea istorică dintre cele două formații a fost reaprinsă în ultimele zile de o serie de declarații tensionate din partea oficialilor celor două cluburi, având ca subiect principal arbitrajul.

Contre între Marius Șumudică și Mihai Stoica pe tema arbitrajului

În timp ce antrenorul Rapidului, , susținând că n-ar fi deranjat să fie delegat tot , disputat etapa trecută, președintele CA al FCSB, Mihai Stoica, a anticipat delegarea arbitrului FIFA Radu Petrescu.

”E clar că cineva a fost păstrat pentru meciul acesta. Radu Petrescu ar putea arbitra. Nu cred că în regulament e precizat faptul că un arbitru nu poate arbitra o echipă două etape la rând”. MM are însă o pretenție: ”Singurul pe care nu îl agreăm și nu vrem să apară la meciurile noastre este Ovidiu Hațegan.

El e deputat politic într-un partid care este în opoziția partidului în care e Gigi Becali. E Ovidiu Hațegan. El oriunde ne-a prins, ne-a… Nu vrem din tot sufletul să ne arbitreze”.

”Cojocaru și Radu Petrescu, nu mi-aș dori să fie delegați la meciul ăsta”

Rapidiștii nu-l agrează însă pe arbitrul bucureștean Radu Petrescu. Pe lista neagră se mai află și Adrian Cojocaru. ”Avem arbitri foarte buni, avem arbitri talentați. Dar, dacă fiecare club văd că încearcă pe diferite căi să refuze anumiți arbitri, ne dorim și noi să fim respectați și să nu fim arbitrați de cei doi.

Deci, Cojocaru și Radu Petrescu, nu mi-aș dori să fie delegați la meciul ăsta și cred că domnul Vassaras știe ce are de făcut și ce brigadă să dea pentru meciul Rapid – FCSB”, a declarat Marius Șumudică, pentru .

Radu Petrescu nu a arbitrat Rapid și FCSB în acest sezon

Principalul criteriu pentru care Radu Petrescu a fost luat în seamnă pentru derby-ul Rapid – FCSB este că ”centralul” din București nu le-a arbitrat deloc în acest sezon pe Rapid și pe FCSB. Petrescu are doar 10 meciuri oficiate în cele 28 de etape din Superliga, cel mai tare fiind derby-ul CFR Cluj – U Cluj (2-3), disputat în etapa a 4-a.

43 de meciuri ale FCSB a arbitrat Radu Petrescu: 19 victorii, 14 egaluri, 10 înfrângeri

a arbitrat Radu Petrescu: 19 victorii, 14 egaluri, 10 înfrângeri 18 partide ale Rapidului a condus Radu Petrescu: 7 victorii, 4 egaluri, 7 înfrângeri

Conform istoricului arbitrajelor din acest sezon, Rapid a fost arbitrată de 15 arbitri în cele 28 de etape. Cele mai multe delegări la confruntările feroviarilor le are Marian Barbu, 5 meciuri, ultima dată etapa trecută, la Farul, 3-1 pentru alb-vișinii.

De partea cealaltă, FCSB a fost condusă de 16 arbitri. Istvan Kovacs, Sebastian Colțescu, Marian Barbu și Andrei Moroiță au fluierat câte 3 meciuri ale campioanei. Istvan Kovacs a condus runda precedentă derby-ul FCSB – Dinamo (2-1) și a fost în centrul unui mare scandal.

Arbitri delegați la meciurile Rapidului

Marian Barbu (FIFA) – 5 meciuri Istvan Kovacs (FIFA) – 3 meciuri Sebastian Colțescu – 3 meciuri Iulian Călin – 3 meciuri Horațiu Feșnic (FIFA) – 3 meciuri Marcel Bârsan – 2 meciuri George Găman – 1 meci Andrei Chivulete (FIFA) – 1 meci Florin Andrei – 1 meci Ionuț Coza – 1 meci Andrei Moroiță – 1 meci Viorel Flueran – 1 meci Szabolcs Kovacs (FIFA) – 1 meci Adrian Cojocaru – 1 meci Robert Avram – 1 meci

Arbitri delegați la meciurile FCSB

Istvan Kovacs (FIFA) – 3 meciuri Sebastian Colțescu – 3 meciuri Marian Barbu (FIFA) – 3 meciuri Andrei Moroiță – 3 meciuri Adrian Cojocaru – 2 meciuri George Găman – 2 meciuri Rareș Vidican (FIFA) – 2 meciuri Viorel Flueran – 2 meciuri Florin Andrei – 1 meci Ionuț Coza – 1 meci Marcel Bârsan – 1 meci George Cătălin Roman – 1 meci Horațiu Feșnic (FIFA) – 1 meci Andrei Chivulete (FIFA) – 1 meci Sorin Vădana – 1 meci Vlad Baban – 1 meci

Îngrijorări legate de arbitraj

Antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, și președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, s-au contrat pe seama arbitrajului. ”Șumi” și-a exprimat public temerile legate de maniera în care va fi condus meciul, subliniind că giuleștenii nu au beneficiat de decizii favorabile în ultimele etape, spre deosebire de

”Mi-e teamă de arbitraj și fac public acest lucru. Atât timp cât VAR-ul există, sper din tot sufletul ca acest joc să fie arbitrat de cea mai bună brigadă posibilă. Pentru că va fi un joc incandescent, sunt rivalități… Să arbitreze cine va arbitra, poate să fie și Istvan Kovacs, de ce nu? Dar indiferent cine va fi, mi-aș dori să nu fie actorul principal.

FCSB-ul nu are nevoie de ajutor. Are o echipă bună, o conducere foarte bună, au ajuns unde au ajuns pe merit… Dar în momentul în care se mai înclină puțin și balanța… Dar nu are cum să apară la televizor și să-mi spună cineva că e fault în atac sau că Ngezana nu atinge acel balon cu mâna. Este henț clar, iar Dinamo la acel moment putea face 2-1”, a declarat Marius Șumudică, pentru FANATIK.

De partea cealaltă, Mihai Stoica, oficialul FCSB, a răspuns ironic la aceste afirmații: „Și mie mi-e teamă. Vrem să câștigăm pe teren. E clar că cineva a fost păstrat pentru meciul acesta. Radu Petrescu ar putea arbitra, dar singurul pe care nu îl agreăm și nu vrem să apară la meciurile noastre este Ovidiu Hațegan.”

Duel cu miză uriașă

Dincolo de tensiunile create în jurul arbitrajului, meciul dintre Rapid și FCSB va avea o miză uriașă pentru ambele echipe. FCSB se află într-o luptă strânsă pentru titlu, în timp ce și să rămână în cursa pentru podium.

În meciul tur, disputat pe 1 octombrie 2023, cele , într-o partidă tensionată, arbitrată de Istvan Kovacs.

Arbitri delegați la meciurile Rapidului

TUR

Etapa 1: UTA – Rapid 1-1 (Sebastian Colțescu)

Etapa 2: Rapid – CFR Cluj 2-2 (Istvan Kovacs)

Etapa 3: Petrolul – Rapid 1-0 (Andrei Chivulete)

Etapa 4: Rapid – Sepsi 2-2 (Marian Barbu)

Etapa 5: Buzău – Rapid 1-1 (Horațiu Feșnic)

Etapa 6: Rapid – Dinamo 1-1 (Iulian Călin)

Etapa 7: Poli Iași – Rapid 1-2 (George Găman)

Etapa 8: Univ. Craiova – Rapid 1-1 (Istvan Kovacs)

Etapa 9: Rapid – U Cluj 0-2 (Sebastian Colțescu)

Etapa 10: Slobozia – Rapid 1-2 (Ionuț Coza)

Etapa 11: Rapid – Oțelul 0-0 (Marcel Bârsan)

Etapa 12: FC Botoșani – Rapid 2-0 (Marian Barbu)

Etapa 13: Rapid – Farul 5-0 (Andrei Moroiță)

Etapa 14: FCSB – Rapid 0-0 (Istvan Kovacs)

Etapa 15: Rapid – Hermannstadt 1-0 (Viorel Flueran)

RETUR

Etapa 16: Rapid – UTA 2-0 (Szabolcs Kovacs)

Etapa 17: CFR Cluj – Rapid 1-1 (Marian Barbu)

Etapa 18: Rapid – Petrolul 1-1 (Florin Andrei)

Etapa 19: Sepsi – Rapid 2-0 (Horatiu Feșnic)

Etapa 20: Rapid – Buzău 2-0 (Iulian Calin)

Etapa 21: Dinamo – Rapid 0-0 (Marian Barbu)

Etapa 22: Rapid – Poli Iași 2-1 (Iulian Călin)

Etapa 23: Rapid – Univ. Craiova 1-0 (Marcel Bârsan)

Etapa 24: U Cluj – Rapid 2-1 (Adrian Cojocaru)

Etapa 25: Rapid – Slobozia 2-1 (Robert Avram)

Etapa 26: Oțelul – Rapid 1-1 (Sebastian Colțescu)

Etapa 27: Rapid – FC Botoșani 1-0 (Horatiu Fesnic)

Etapa 28: Farul – Rapid 1-3 (Marian Barbu)

Arbitri delegați la meciurile FCSB

TUR

Etapa 1: FCSB – U Cluj 1-1 (Adrian Cojocaru)

Etapa 2: Slobozia – FCSB 2-2 (Vlad Baban)

Etapa 3: FCSB – Oțelul 0-2 (Andrei Moroiță)

Etapa 4: FC Botoșani – FCSB 1-0 (Sebastian Colțescu)

Etapa 5: FCSB – Farul 3-2 (Istvan Kovacs)

Etapa 6: FCSB – Poli Iași 0-1 (Ionuț Coza)

Etapa 7: Hermannstadt – FCSB 2-0 (Viorel Flueran)

Etapa 8: FCSB – UTA 2-0 (George Găman)

Etapa 9: CFR Cluj – FCSB 2-2 (Marian Barbu)

Etapa 10: FCSB – Petrolul 1-1 (Rareș Vidican)

Etapa 11: Sepsi – FCSB 0-1 (Andrei Moroiță)

Etapa 12: FCSB – Buzău 3-2 (Sebastian Colțescu)

Etapa 13: Dinamo – FCSB 0-2 (Marian Barbu)

Etapa 14: FCSB – Rapid 0-0 (Istvan Kovacs)

Etapa 15: Univ. Craiova – FCSB 1-1 (Florin Andrei)

RETUR

Etapa 16: U Cluj – FCSB 1-2 (Marcel Bârsan)

Etapa 17: FCSB – Slobozia 3-0 (George Roman)

Etapa 18: Oțelul – FCSB 1-4 (Horatiu Feșnic)

Etapa 19: FCSB – FC Botoșani 2-1 (Adrian Cojocaru)

Etapa 20: Farul – FCSB 1-1 (George Găman)

Etapa 21: Poli Iași – FCSB 0-2 (Rareș Vidican)

Etapa 22: FCSB – Hermannstadt 1-1 (Andrei Moroiță)

Etapa 23: UTA – FCSB 0-1 (Viorel Flueran)

Etapa 24: FCSB – CFR Cluj 1-1 (Sebastian Colțescu)

Etapa 25: Petrolul – FCSB 0-0 (Marian Barbu)

Etapa 26: FCSB – Sepsi 3-0 (Andrei Chivulete)

Etapa 27: Buzău – FCSB 0-2 (Sorin Vădana)

Etapa 28: FCSB – Dinamo 2-1 (Istvan Kovacs)