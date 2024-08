De ce Ramona Păun s-a căsătorit cu nepotul lui George Mihăiță în New York. Ce a mărturisit prezentatoarea TV

De ce Ramona Păun s-a căsătorit cu nepotul lui George Mihăiță în . Ce a mărturisit prezentatoarea TV despre decizia pe care a luat-o legat de ceremonia civilă și cea religioasă, ambele petrecute peste Ocean.

Care e motivul pentru care Ramona Păun a făcut cu nepotul lui George Mihăiță, în New York. Declarația vedetei Pro TV. Vedeta a rostit marele „Da” în orașul visurilor sale, deși ar fi dorit să se căsătorească în Europa.

Decizia de a-și uni destinele peste hotare a fost una de comun acord, frumoasa jurnalistă precizând că totul s-a sincronizat foarte bine pentru că achiziționase dinainte bilete de avion pentru această destinație.

Mai mult, moderatoarea nu și-a dorit să se streseze cu o nuntă clasică, ci să se bucure din plin de eveniment. Vedeta Pro TV a scăpat în felul acesta de agitația pe care multe mirese ajung să o ”testeze” înainte de nuntă.

„A fost o decizie comună, luată instantaneu atunci când am aflat că un prieten a reușit să se cunune civil în New York, în urmă cu câțiva ani. E orașul nostru preferat și am fost în extaz când am auzit că e posibil să ne căsătorim acolo.

În Europa nu am putut din cauza faptului că nu aveam rezidență în orașele respective. Paradoxal e că noi aveam deja biletele cumpărate pentru o vacanță în New York, așa că, imediat ce am aflat vestea, am început să ne ocupăm de formalități.

Am făcut o echipă foarte bună în organizarea nunții, ne-am împărțit sarcinile. Au fost multe detalii de pus la punct și nu e tocmai simplu să te ocupi de ele într-un timp scurt și de la asemenea distanță, dar totul a ieșit perfect”, a mărturisit Ramona Păun pentru .

Ramona Păun, încântată de nunta din New York

Ramona Păun se declară extrem de încântată de nunta care s-a desfășurat în New York, unde nași de cununie au fost vărul lui Cosmin Mihăiță și soția acestuia, Meg. De acum înainte legătura dintre cele două familii va fi una mult mai puternică.

Pe lângă părinții spirituali la eveniment au luat parte și câteva persoane apropiate. Cunoscuta prezentatoare este recunoscătoare pentru faptul că toți invitații au reușit să obțină viza pentru SUA într-un timp relativ scurt.

În ceea ce privește ceremonia, aceasta a avut loc în Central Park, jurămintele fiind acompaniate de un violonist și un violoncelist. Ramona Păun nu a avut familia alături fizic, ci prin intermediul unui videocall.

„Am plâns, am râs, am trăit foarte intens ceremonia. A fost cu mult peste ce am visat că ar putea fi acest moment. Ne-am consultat cu duhovnicul nostru din București în această alegere și dumnealui ne-a sfătuit să mergem la Părintele Chesarie Bertea.

A fost o cununie divină, oficiată cu mult har de Părintele Chesarie, în cea mai frumoasă biserică românească din New York. Mi-au dat lacrimile când am pășit în Biserica Sfânta Maria, e un loc plin de energie dumnezeiască”, a completat vedeta Pro TV.