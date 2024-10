De ce Rareș Pop nu mai prinde echipa la Rapid. Marius Șumudică a dezvăluit ce a vorbit personal cu puștiul de 19 ani

Rareș Pop, adus de Rapid de la UTA Arad, a avut un început promițător în Giulești. Totuși, Șumudică nu a mai apelat la serviciile tânărului fotbalist în ultimele două etape. Antrenorul Rapidului a dezvăluit discuția purtată personal cu fotbalistul său.

De ce Rareș Pop nu mai prinde echipa la Rapid?

În 9 apariții pentru Rapid în campionat, tânărul fotbalist a reușit să marcheze 3 goluri, dintre care două decisive (2-1 în deplasare cu Unirea Slobozia în etapa a 10-a).

Marius Șumudică a reacționat în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit despre fotbalistul său. Antrenorul giuleștenilor a oferit detalii de la ultima discuție avută cu Rareș Pop, care nu a prins echipa în meciurile cu Farul și FCSB.

„Dacă am dat 700, 800 de mii pentru un jucător înseamnă că este și titular”

„Eu am spus că este greu în momentul de față… Uitați-vă și la Grameni, îmi pare rău de el, și de Rareș Pop. Sunt doi jucători de viitor, care vor prinde minute, poate cu Botoșani, poate în alte meciuri de Cupă, campionat…

Nu am ce să le reproșez jucătorilor. A dat goluri, dar va juca. Nu trebuie să scoatem în evidență că dacă am dat 700, 800 de mii pentru un jucător înseamnă că este și titular.

„Rareș nu e supărat, am discutat cu el”

Cu siguranță Rareș Pop este un produs în curtea Rapidului și va juca cât de curând, va intra. Mai mult decât Dobre, nu putea să mă ajute aseară. El are viteză, explorează spațiile.

În a doua repriză l-am ales pe Dobre pentru că a marcat două goluri etapa trecută. Rareș nu e supărat, am discutat cu el săptămâna trecută. Nu a zis nimic, se antrenează foarte bine.”, a spus Marius Șumudică despre situația lui Rareș Pop la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică îl apreciază pe Rareș Pop

Rareș Pop a evoluat la începutul lunii octombrie în partida Cehia U20 – România U20 0-1.

„Este un băiat de un bun simț ieșit din comun”, spunea antrenorul Rapidului într-o ediție anterioară de FANATIK SUPERLIGA. Aprecierea lui Șumudică pentru Rareș Pop a venit în contextul mesajului primit de antrenor de la elevul său.

„«Bună seara! Rareș Pop sunt… Am avut astăzi meci și am intrat pe parcurs. Nu știu dacă ați văzut meciul, dar nu am avut o atitudine deloc potrivită. Vă cer scuze!»”, a fost mesajul trimis de Rareș Pop către Marius Șumudică, citit de antrenor la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, detalii despre situația lui Rareș Pop la Rapid