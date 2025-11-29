De ce refuză Novak Djokovic contracte de milioane de euro. Dezvăluiri neașteptate despre marele sportiv

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic este de departe unul dintre cele mai apreciate nume din tenisul mondial. Evident, o carieră de succes vine și cu sponsorizări, contracte de imagine, dar și multe alte propuneri.

Ce spune Patrick Mouratoglou despre Novak Djokovic

Asta nu înseamnă însă că sportivul acceptă chiar orice. Și indiferent de sumele care i se propun, dacă acesta nu rezonează cu un anumit brand, atunci nu stă prea mult pe gânduri și refuză propunerea.

Patrick Mouratoglou, celebrul antrenor francez care a pregătit-o și pe Simona Halep, a făcut o serie de dezvăluiri în acest sens. Potrivit acestuia, principiile sportivului nu se regăsesc la cei mai mulți tenismeni.

Dacă unele persoane visează la contracte uriașe, de milioane, iată că sârbul a avut mereu rețineri. „Majoritatea sportivilor visează la contracte uriașe de sponsorizare. Novak Djokovic a refuzat unele dintre cele mai mari. Iar motivul spune totul despre el”, a scris Mouratoglou pe LinkedIn.

Novak Djokovic a refuzat contracte de milioane de euro

Menționăm faptul că precizările faimosului antrenor vin după ce .

Acesta nu a dat numele brandului respectiv, dar a dat de înțeles că nu consumă așa ceva. Drept urmare, în ciuda sumei uriașe pe care ar fi putut să o primească, acesta a preferată să refuze propunerea.

Și cam asta confirmă și Patrick Mouratoglou. Faimosul antrenor l-a catalogat pe Novak Djokovic ca fiind un om ”autentic”, lucru pe care alți sportivi renumiți la nivel mondial nu îl au însă.

„În discuția cu Piers Morgan, Djokovic a spus ceva ce arată cine este el cu adevărat: acesta este unul dintre motivele pentru care l-am plăcut întotdeauna. Este un om autentic. Este aproape ironic: ani de zile oamenii au spus despre el că este fals. Totuși, probabil este cel mai puțin fals om din lumea tenisului”, a mai adăugat acesat.

Celebrul sportiv are principii solide

spune că de-a lungul timpului, Novak Djokovic ar fi refuzat foarte multe contracte din aceleași motive. Acesta nu credea în produs și nici nu se identifica cu valorile companiei.

Iar deși majoritatea jucătorilor de tenis și nu numai ar accepta orice fel de contract, iată că în cazul sârbului, principiile personale sunt în prim plan. Iar asta îl și face valoros.

„Știu sigur că a refuzat multe contracte de-a lungul anilor: pentru că nu credea în produs, pentru că nu se identifica cu valorile companiei, pentru că nu credea că jocurile video sunt bune pentru copii, chiar și atunci când contractul era uriaș.

Fie că ești de acord cu opiniile lui sau nu, asta nu contează. Ceea ce contează este că acționează în funcție de ele. Mulți vor spune: ‘E ușor pentru el, e bogat’. Dar să vă spun ceva: majoritatea jucătorilor care câștigă sume similare nu refuză contracte pe baza principiilor personale”, a afirmat Patrick Mouratoglou, potrivit Tennis 365.