De ce refuză PSD să participe la ședințele de coaliție: ”Sunt lucruri solicitate care nu s-au îndeplinit”

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a vorbit miercuri despre tensiunile din coaliția de guvernare, după ce social-democrații au lipsit de la mai multe ședințe oficiale. El a explicat că partidul său participă doar la discuții tehnice, pentru că nu există suficient dialog între liderii politici.

De ce nu participă PSD la ședințele de coaliție

Cazanciuc acuză partenerii de guvernare că au ales să iasă direct în spațiul public cu decizii care ar fi trebuit dezbătute mai întâi în interiorul coaliției. Potrivit acestuia, PSD are o listă de măsuri care au fost solicitate, dar nu s-au îndeplinit până acum. În același timp, spune el, alte propuneri au fost lansate fără să existe o consultare reală între parteneri. Senatorul a criticat faptul că și pe oprirea investițiilor, ceea ce complică situația din coaliție.

„Atât timp cât focusul pare să fie pe dat afară oameni, pe oprit investiții, e complicat să mergi mai departe. Nu spun că așa este, dar dacă nu avem un dialog… Nu ar trebui să apară nimeni în spațiul public din actuala formulă guvernamentală care să expună câteva căi de urmat. Ele ar trebui discutate mai întâi în coaliție. (…) Trebuie discutat, nu să-mi ceri mie, PSD, să fiu de acord cu un lucru pe care nu mi l-ai explicat înainte – de ce e nevoie să dau afară atâția oameni, de ce e nevoie să opresc atâtea investiții?

(…) Dacă un membru al Guvernului vine și iese public, fără să discutăm în coaliție, eu ce vreți să fac? Nu pot să iau act în spațiul public de ce spun unii membri ai coaliției. Spun că este o disciplină a coaliției, până la urmă este o formă de respect, fiecare minister în parte să vină mai întâi cu propuneri în cadrul politic”, a explicat Cazanciuc.

Ce spune social-democratul despre măsurile fiscale care îi vizează pe magistrați

Un alt subiect important care provoacă „râcă” în coaliție este legat de . Robert Cazanciuc a ținut să precizeze că acesta nu este un proiect împotriva lor, așa cum s-a spus, ci unul menit să aducă echilibru în cheltuielile statului. De asemenea, proiectul care îi vizează pe magistrați respectă recomandările Comisiei Europene de a găsit resurse suplimentare la bugetul național, fără să fie afectată independența sistemului.

Senatorul PSD a mai explicat că există argumente serioase prezentate în cadrul Guvernului pentru aceste măsuri. Totuși, a adăugat că este foarte important ca magistrații să fie consultați și să existe un dialog deschis. Doar așa se poate găsi un echilibru între nevoile bugetului și respectarea profesiei de magistrat. Lipsa dialogului, spune el, creează tensiuni inutile care ar putea fi evitate. De asemenea, Robert Cazanciuc a precizat clar când vor participa social-democrații la ședințele de coaliție.

Când va participa PSD la ședințele de coaliție

„Există în continuare discuții în coaliție cu membri PSD, conducerea PSD, pe chestiuni tehnice, pe chestiuni de program de guvernare. Nu este o participare formală în coaliție până ce Guvernul nu va prezenta, iar conducerea să vină în fața colegilor din partid cu acel pachet de redresare economică, de reducere a privilegiilor. Eu n-am văzut acel proiect, asta nu înseamnă că noi vom da un vot în alb. După discuțiile cu magistrații, care sper să fie finalizate într-o formulă rezonabilă, evident că o să avem acel proiect’, a adăugat parlamentarul”, a mai transmis Cazanciuc.