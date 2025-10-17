Sport

De ce refuză Valentina Pelinel să mai poarte pantofi cu toc cui. Ce a pățit soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel a confirmat faptul că nu mai are de gând să poarte vreodată pantofi cu toc cui. Soția lui Cristi Borcea a trăit un moment nu tocmai plăcut.
Valentina Vladoi
17.10.2025 | 19:30
De ce refuza Valentina Pelinel sa mai poarte pantofi cu toc cui Ce a patit sotia lui Cristi Borcea
Ce a pățit Valentina Pelinel pe când era model. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

În urmă cu ceva timp, Valentina Pelinel a avut o carieră de mare succes în modeling. De altfel soția lui Cristi Borcea a fost și unul dintre modelele regretatei Zina Dumitrescu.

Ce a pățit Valentina Pelinel pe când era model

Deși viața de model poate fi una frumoasă la prima vedere, asta nu înseamnă că nu există și unele mici incidente. De altfel vedeta recunoaște și faptul că a trăit un moment cât se poate de jenant.

Cum a arătat cariera de model a Valentinei Pelinel? Soția lui Cristi Borcea mergea inclusiv cu trenul la evenimente. De asemenea, aceasta era nevoită de cele mai multe ori să se machieze singură.

Iar un eveniment la care a participat i-a schimbat și perspectiva asupra tocurilor. Valentina Pelinel spune că a fost vorba despre un episod jenant, care a avut loc la New York, la o prezentare Versace.

De ce nu mai poartă încălțăminte cu toc cui soția lui Cristi Borcea

Soția lui Cristi Borcea defila și s-a trezit cu tocul rupt chiar în timpul prezentării. Acela a fost momentul care a făcut-o pe vedetă să ia o decizie radicală. Mai exact, aceasta a decis să nu mai poarte niciodată pantofi cu toc cui.

De menționat e faptul că Valentina Pelinel a suferit și o operație de ligament încrucișat. Astfel, chiar dacă alege să poarte tocuri, aceasta optează pentru o încălțăminte cât se poate de lejeră, care să nu îi creeze probleme.

„M-am trezit într-o prezentare că mi s-a rupt tocul. Era o prezentare Versace, la New York. Defilarea era în magazinul din New York. Am pățit din astea. În schimb, niciodată nu mi-am cumpărat pantofi cu număr mai mare sau mai mic.

Sunt foarte atentă atunci când vine vorba de pantofi. Mai ales după ce am avut operația de ligament încrucișat. Nu mai port tocuri cui. Mai port pantofi cu toc gros sau cu toc mic, pe care să merg ușor. Am mare grijă”, a declarat Valentina Pelinel pentru libertatea.ro.

Cum se menține în formă Valentina Pelinel

Amintim faptul că în prezent, Valentina Pelinel este căsătorită cu Cristi Borcea și a lăsat în urmă cariera sa de model. Cei doi au împreună trei copii și se înțeleg de minune. Cât despre activitățile vedetei, aceasta continuă să se mențină în formă.

Deși are 44 de ani, ea nu își arată deloc vârsta. Merge la sală zilnic și doar în weekend se relaxează. Totodată, aceasta preferă să apeleze la o antrenoare astfel încât să se asigure că execută corect toate exercițiile.

“Mă duc la sală în fiecare zi, dar în weekend mă odihnesc. Pentru că nu faci acasă, am învățat așa de-a lungul anilor. Așa, când te duci la o sală, te așteaptă antrenoarea, trage de tine, faci și lucrurile corect, postura e corectă, e mult mai eficient așa.

Făceam când eram mai mică așa, că auzeam că trebuie să mergi la sală și că mergeau celelalte modele. Dar cu trecerea anilor nu-ți mai permiți. Mă uitam că după 40, atât de greu se face masa musculară și atât de repede o pierzi”, a declarat Valentina Pelinel, conform cancan.ro.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
