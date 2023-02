De ce revine A.S.I.A. pe scenă? Dezvăluiri făcute de membrele trupei: ”Lucrăm și la piese noi”

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu fetele din trupa A.S.I.A., ele anunțând că, pe 6 martie, la Sala Polivalentă din București va fi anunțată, oficial, revenirea formației în showbiz-ul românesc, în formula care va fi prezentă și pe scenă: Anca, Sorana, Ianna și Anemona.

Anunțul trupei A.S.I.A.: ”Nu este un concert în care sărbătorim 25 de când s-a înființat trupa, ci este un concert de revenire”

Trupa care, cu ani în urmă, făcea furori în lumea disco-pop a României și, totodată, lansa vedete de calibru, . Mai mature, dar la fel de entuziaste, fetele au vorbit despre ce urmează în viața lor.

”Ne-am hotărât după mici discuții pe care le-am avut în urma unui eveniment în care Ianna sărbătorea 20 de ani de carieră și unde fetele au fost invitate în acest spectacol să fie alături de ea. Am observat că toată sala a fost în picioare și au cântat vers cu vers tot ce au cântat ele din repertoriul A.S.I.A.

Ca să pregătim acel eveniment, eu cu Ianna și cu Tavi, soțul ei, am încercat să găsim colegele din trupa A.S.I.A care să fie prezente. Luând-o pe inițiale, pentru că A.S.I.A așa a fost denumită, în funcție de inițialele lor, am ales să facă parte Anca, Sorana, Ianna- care era în acel eveniment și era al ei- și Anemona.

Vreau să precizez că nu este un concert în care sărbătorim 25 de când s-a înființat trupa, ci este un concert de revenire pe scenă a acestei formații”, explică, pentru FANATIK, Florin Ionescu, managerul trupei A.S.I.A.

Formația are deja angajamente pentru festivaluri

Succesul de care se bucură, deja, trupa se traduce și în viitoarele angajamente. ”Am pus bilete în vânzare. Deja am fost sunat de foarte multe festivaluri. Pentru a continua avem foarte multe cerințe de concerte, așa că sigur vom merge mai departe”, explică Florin Ionescu, omul care le este alături la orice pas.

Tot acesta explică, acum că, trupa este mai pregătită ca niciodată să revină, în forță, în showbiz. ”Am fost cumva împins de la spate de prieteni și cunoștințe, chiar soția mea spune: ‘De ce nu refaceți, că e păcat’. Acum am decis. E foarte scurt, ne-am decis destul de târziu, dar suntem suntem foarte conștienți că o să fie foarte ok și chiar vrem să facem lucrul ăsta”, ne-a mai spus el.

De altfel, pentru a întâmpina noile angajamente, actuala trupă A.S.I.A. a reînregistrat toate piesele care au adus celebritate formației, iar fetele se pregătesc să intre în studio pentru a face altele. ”Vor fi piese noi, lucrăm la ele, dar nu am apucat. Deocamdată, fetele au stat în studio pentru că au re-tras toate piesele cu vocile actuale.

Acum, nu mai sunt copii, sunt niște doamne și au tras în studio 17 piese care se vor cânta la Sala Palatului, dar sigur că lucrăm și la piese noi”, a mai precizat el, menționând însă că vor avea loc și modificări la linia melodică a formației. De asemenea, ne-au dezvăluit și că se va schimba coregrafia trupei, se va opta pentru una mai ”minimalistă”.

Sorana explică ce înseamnă A.S.I.A.

”Nu celebrăm anii noștri de carieră, care sunt mulți și care sunt foarte frumoși. Noi, pur și simplu, ne-am unit ca să continuăm cu A.S.I.A. Nu este doar un concert după care fiecare își vede de treaba ei, ci în continuare ne vom implica în repetiții, înregistrări, într-o viață foarte agitată și foarte aglomerată, cum A.S.I.A a avut-o încă din 1999.

Referitor la trupa A.S.I.A, cred că putem să vorbim despre un concept. Înseamnă muzica lui Adrian Ordean, pe care noi o cântăm cu atât de multă bucurie, pe care oamenii o ascultă și o dansează. Este de vorba de Florin Ionescu, fără de care această trupă nu reușea să ajungă la acest nivel și numită de către voi, presa, fenomen.

Fără acești oameni nu am fi reușit după atâția ani să ne întoarcem, pentru că publicul ne-a cerut. Publicul a cerut muzica noastră. Noi suntem aici prezente și pe scenă ca să putem cânta, să putem dansa, să putem veni cu piese noi scrise de Adi și să vă bucurăm în continuare”, a mărturisit Sorana, singura solistă care a rezistat schimbărilor în toți anii trupei.

Cine a avut ideea relansării trupei?

. ”Nu eu am fost cu ideea revenirii. A fost producătorul spectacolului meu, adică soțul meu, Octavian Dobrotă. El a venit cu această idee: ‘Hai să aducem A.S.I.A în spectacolul tău aniversar. Pentru că a scris istorie și tu, practic, ai cântat 3 ani alături de colegele tale și acest moment face parte din viața ta (…)

Anemona a răspuns cu toată dragostea, Sorana nici nu mai vorbesc, Anca este parte din viața mea, deja, și era clar că era lângă mine. Așa am fost și atunci la Sala Palatului pe scenă. Văzând reacția publicului, iubirea pe care am primit-o și în momentul în care noi am urcat pe scenă și am făcut momentul A.S.I.A, toată sala era în picioare. În secunda aia, trebuie să menționez că Florin Ionescu era în spatele nostru și când a simțit așa energie fantastică, am spus după spectacol că ar fi minunat să revenim”, povestește Ianna.

Motivul real al dispariției trupei: ”Aveam nevoie de această pauză”

Tot Ianna a explicat, pentru FANATIK, că trupa a dispărut, cu mulți ani în urmă, din motive cât se poate de serioase. Ajunseseră la epuizare, iar lucrurile nu mai funcționau așa cum trebuie în echipă.

”Nu a fost niciun motiv real. Cred că în viața oricărui om apare o suficiență și cred că și o oboseală, că trupa a muncit enorm. Se vede la suprafață că suntem aranjate, îmbrăcate, la televizor, dar este o muncă imensă, care începe de de la 6 dimineața și se termină la 6 dimineața. Cred că aveam nevoie de această pauză, mental vorbind. Aveam nevoie să se așeze tot ceea ce am acumulat în toți acei ani și acum să revenim într-un mod spectaculos într-un concert grandios. (…)

Și avem timp să ne fie și dor una de cealaltă. Pentru că imaginați-vă, patru femei petrecând constant fiecare clipă împreună este obositor. După atât de mulți ani, am avut nevoie să facem pauză și să ne fie atât de dor, încât să vrem să continuăm și să nu ne separăm. Noi și când ajungem acasă, după repetiții ori după înregistrări, în continuare stăm pe grupul nostru de WhatsApp, cu managerii noștri și stăm acolo și comunicăm, mai spune câte-o glumă și, bineînțeles, dezvoltăm ideile pentru conținutul de pe 6 martie”, a mai completat Ianna.

Partea financiară, discuții clare

Pentru FANATIK managerul formației fenomen, Florin Ionescu a explicat și cum se vor rezolva chestiunile legate de partea financiară și susținerea de care are nevoie o trupă precum A.S.I.A, precizând că fiecare membru se va implica atât cât poate în susținerea de care e nevoie.

”Nu cred că există o chestie din punct de vedere financiar, aici participăm cu toții, doar că, eu le susțin foarte mult. Și din punct de vedere tehnic, că eu cu asta mă ocup, paralel cu muzica, am niște echipamente de concerte. Le susțin cu toată dragostea, indiferent de ce e nevoie.

Fiind foarte din scurt încă suntem în discuții cu parteneri, cu sponsori, o să vă anunț că am hotărât să mergem cu ZU ca partener de radio în momentul de față. Încă lucrăm cu un alt partener de televiziune. Sunt foarte mulți oameni lângă noi, dar nu am reușit să luăm decizi vizavi de ce sponsor e potrivit. În schimb sunt foarte mulți prieteni și foarte multe companii care vin în sprijinul acestei reveniri.

Noi am împărțit profitul fiind colegi toți. N-am stabilit că cineva este mai mare și are mai mulți bani, cum se întâmplă și la companii. Noi întotdeauna am avut un contract și l-am respectat extrem de strict și am împărțit banii, totul a fost la vedere, tot ce s-a încasat a fost la vedere”, ne-a declarat Florin Ionescu.